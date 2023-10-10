MLB／柯瑞亞棒打老東家 爽助雙城贏球

昔日隊友變成敵人，雙城隊明星游擊手柯瑞亞在季後賽毫不手軟，昨天4打數3安打、包括兩支二壘打，攻下3分打點，分區系列賽第2戰棒打老東家，幫助雙城6：2擊敗太空人隊，賽後坦言贏球滋味很特別，「如果我說不，就是在撒謊。」

雙城靠柯瑞亞3安猛打扳平戰局，明天回主場第3戰，衛冕世界大賽冠軍的太空人面臨極大壓力。

柯瑞亞效力太空人7年打過6次季後賽，2017年奪世界大賽冠軍，去年以自由球員身分加盟雙城，目前4場比賽合計15打數8安打，打擊率5成33，季後賽累積63分打點躍居史上第3。他說：「對決以前效力的球隊很酷，最終目標是贏得系列賽，為明尼蘇達拚出冠軍。」

昨另一戰，遊騎兵指定打擊賈維爾3局上轟出滿貫砲，以11：8擊敗美聯龍頭金鶯，季後賽在客場4戰全勝，分區系列賽取得「聽牌」優勢，明天有機會在主場橫掃金鶯，暌違12年重返美聯冠軍賽。