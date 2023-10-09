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MLB／金鶯左外野整季只出現33轟 賈維爾神奇轟出滿貫砲

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
賈維爾在客隊球場轟出滿貫砲更成焦點。美聯社
賈維爾在客隊球場轟出滿貫砲更成焦點。美聯社

遊騎兵隊以美聯外卡第2晉級季後賽後，扮演破壞力強大的「客場戰士」，今天在分區系列賽第2戰又以11：8擊敗美聯龍頭金鶯隊，指定打擊賈維爾（Mitch Garver）在坎登球場（ Camden Yards）轟出滿貫砲更成焦點，主因就是超難飛越的左外野全壘打牆。

遊騎兵在外卡系列賽對光芒隊2連勝晉級，進入分區系列賽又連贏兩場，經過兩週客場之旅，打了11場比賽（包括例行賽最後7戰），後天終於要回主場，對金鶯進行系列賽第3戰，等了12年的美聯冠軍賽只差1勝。

金鶯今天推出8名投手，不但被揮出11支安打，還因11次保送被其中6名跑者得分，成為輸球主因；遊騎兵游擊手席格（Corey Seager）獲得5次保送，寫下季後賽空前紀錄。

金鶯第3任投手貝克（Bryan Baker）3局上登板，解決首名打者後，連投3次保送形成滿壘被換掉，賈維爾面對韋伯（Jacob Webb），在1好3壞後逮中94英里速球，轟出419英尺左外野滿貫砲，幫助遊騎兵領先7分。

金鶯主場坎登球場左外野全壘打牆（384到398英尺），對各隊重砲形成重大考驗，今年只有33轟在這個位置出現，是大聯盟所有球場最少，「夠大支」才會形成左外野全壘打。

賈維爾一打到球就知是全壘打，他說：「球數1好3壞，對方不會投變化球，抓直球打。」

當時在二壘上的塞米恩（Marcus Semien）輕鬆跑回本壘，也說：「左外野非常深遠，但賈維爾逮中小白球，我就知道出去了，可以看出力道有多大。」

賈維爾本季首次在季後賽亮相，首支全壘打就是隊史第2支季後賽滿貫砲，全場6打數2安打、攻下5分打點，也追平隊史季後賽單場最多打點紀錄。

金鶯 遊騎兵

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