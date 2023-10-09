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MLB／遊騎兵席格單場5保送刷新紀錄 金鶯教頭：堆壘包沒好處

聯合新聞網／ 綜合報導
席格單場獲5保送，刷新大聯盟季後賽歷史紀錄。 法新社
席格單場獲5保送，刷新大聯盟季後賽歷史紀錄。 法新社

遊騎兵隊今天在分區系列賽第2場打擊爆發，最終以11：8力克金鶯隊，系列賽取得2：0聽牌優勢。陣中強打席格（Corey Seager）單場被保送5次，寫下大聯盟季後賽單場紀錄。

席格今天前4打席都獲得保送，7局上打出左外野飛球出局，9局上纏鬥9球又選到保送。他今天帳面只有1個打數，跑回本壘2分。過去季後賽單場最多保送紀錄是4次，由17名選手共同保持，最近一位是2021年效力勇士的弗里曼（Freddie Freeman）。

根據大聯盟官網報導，遊騎兵今天全隊獲得11次保送，是史上第10支在季後賽寫下此紀錄的球隊，只差1次追平團隊單場最多保送紀錄，2020年洋基在美聯外卡G2和2005年太空人於世界大賽G3，曾單場得到12保送。

金鶯總教練海德（Brandon Hyde）賽後稱讚球隊打擊，但他無奈地說，「我們保送對手11次，送這麼多人上壘不會有任何好處。」

金鶯今年例行賽101勝61敗，如今卻在自家主場吞下2連敗，瀕臨淘汰邊緣。今天單場打回5分打點的金鶯外野手希克斯（Aaron Hicks）表示，「我們正盡一切可能贏球，必須繼續得分，向他們施加壓力，逼出牛棚。我們要繼續前進，不能再輸了。」

金鶯 遊騎兵 Corey Seager

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