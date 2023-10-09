聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／響尾蛇狂轟 克蕭0.1局失6分

聯合報／ 記者藍宗標／綜合報導

大聯盟季後賽邁入第2輪，分區系列賽昨開打，3支外卡球隊依然強勢，響尾隊11：2大勝道奇隊、費城人隊3：0扳倒勇士隊、遊騎兵隊3：2險勝金鶯隊，響尾蛇更是打爆道奇王牌投手克蕭，讓這位3屆塞揚獎得主吞下季後賽最慘敗投。

5戰3勝制的分區系列賽首戰，響尾蛇、費城人、遊騎兵不畏客場壓力，收拾3支例行賽都達百勝的分區冠軍球隊，從外卡系列賽起3連勝；太空人隊則以6：4擊敗雙城隊，順利踏出衛冕世界大賽冠軍第一步。

克蕭效力道奇16年投出210勝，現役投手排名第4，今年已是第12次季後賽，昨天對響尾蛇只投0.1局，被揮出6支安打、保送1次，失6分全是自責分，創下季後賽32場先發最短局數，戰績掉到13勝13敗、防禦率4.49。

克蕭說：「失望又尷尬，全隊希望我投出好表現，真的讓大家失望了。」

太空人

延伸閱讀

MLB／克蕭挨打坦言失望又尷尬 官網：恐是生涯最差先發

2023 MLB季後賽賽程與比分 「書僮」克蕭0.1局被打爆道奇首戰慘敗

MLB／克蕭投35球狂失6分慘敗 響尾蛇近12年分區系列賽首勝

MLB／防禦率162！克蕭0.1局被打爆 寫史上最慘紀錄

相關新聞

MLB／克蕭挨打坦言失望又尷尬 官網：恐是生涯最差先發

道奇隊今年首次在季後賽亮相，35歲左投克蕭（Clayton Kershaw）卻在主場大崩盤，對響尾蛇隊只投0.1局失6分...

MLB／響尾蛇狂轟 克蕭0.1局失6分

大聯盟季後賽邁入第2輪，分區系列賽昨開打，3支外卡球隊依然強勢，響尾蛇隊11：2大勝道奇隊、費城人隊3：0扳倒勇士隊、遊...

2023 MLB季後賽賽程與比分 「書僮」克蕭0.1局被打爆道奇首戰慘敗

外卡系列賽只打兩天就落幕，5戰3勝制分區系列賽後天凌晨1點登場，依序是遊騎兵對金鶯、費城人對勇士、雙城對太空人、響尾蛇對道奇，其中一半（費城人、勇士、太空人、道奇）是去年老面孔。

MLB／克蕭投35球狂失6分慘敗 響尾蛇近12年分區系列賽首勝

響尾蛇隊以國聯外卡排名第3晉級季後賽，先在外卡系列賽2連勝淘汰釀酒人隊，今天又在分區系列賽首戰打爆道奇隊王牌投手克蕭（C...

亞運棒球／自費穿大谷代言球鞋 劉致榮好表現廠商快看

紅襪隊2A投手劉致榮昨天在杭州亞運金牌戰投出4局無失分6K，好表現瞬間吸引不少球迷仰慕，而他自己則是另一位球星的仰慕者，...

MLB／金鶯教頭捨棄藤浪晉太郎 若進美聯冠軍賽才能登錄

金鶯隊暌違7年重返季後賽，也是近9年首次在巴爾的摩主場亮相，但今天在分區系列賽首戰2：3不敵遊騎兵隊，更讓日本球迷失望的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。