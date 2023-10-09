MLB／響尾蛇狂轟 克蕭0.1局失6分

大聯盟季後賽邁入第2輪，分區系列賽昨開打，3支外卡球隊依然強勢，響尾蛇隊11：2大勝道奇隊、費城人隊3：0扳倒勇士隊、遊騎兵隊3：2險勝金鶯隊，響尾蛇更是打爆道奇王牌投手克蕭，讓這位3屆塞揚獎得主吞下季後賽最慘敗投。

5戰3勝制的分區系列賽首戰，響尾蛇、費城人、遊騎兵不畏客場壓力，收拾3支例行賽都達百勝的分區冠軍球隊，從外卡系列賽起3連勝；太空人隊則以6：4擊敗雙城隊，順利踏出衛冕世界大賽冠軍第一步。

克蕭效力道奇16年投出210勝，現役投手排名第4，今年已是第12次季後賽，昨天對響尾蛇只投0.1局，被揮出6支安打、保送1次，失6分全是自責分，創下季後賽32場先發最短局數，戰績掉到13勝13敗、防禦率4.49。

克蕭說：「失望又尷尬，全隊希望我投出好表現，真的讓大家失望了。」

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