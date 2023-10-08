MLB／克蕭投35球狂失6分慘敗 響尾蛇近12年分區系列賽首勝

響尾蛇隊以國聯外卡排名第3晉級季後賽，先在外卡系列賽2連勝淘汰釀酒人隊，今天又在分區系列賽首戰打爆道奇隊王牌投手克蕭（Clayton Kershaw），終場11：2大勝，等了12年再嘗分區系列賽贏球滋味。

響尾蛇近6年首次在季後賽亮相，完全打出氣勢，外卡系列賽淘汰國聯中區冠軍釀酒人，休息兩天後前往洛杉磯對決道奇，一開賽就重創克蕭，讓他只投0.1局失6分退場，創下個人季後賽32場先發最短局數。

道奇例行賽衝出100勝，比響尾蛇多16勝，對戰13場也以8勝5敗領先，從8月9日起對戰5連勝；兩隊到了季後賽，完全是另一回事，道奇今天在主場接近爆滿51653名觀眾前，輸得有夠難看。

響尾蛇上次在分區系列賽贏球已是2011年，當時2勝3敗遭釀酒人淘汰，接著2017年分區系列賽又遭道奇3戰清盤，今年終於討回面子，季後賽3戰全勝都在客場。

響尾蛇今天打完前兩局狂攻9分，完全打垮道奇士氣，先發投手凱利（Merrill Kelly）投6.1局，被揮出3支安打、無失分，生涯首次在季後賽亮相就奪勝。

響尾蛇出現13支安打、包括4支全壘打，指定打擊范姆（Tommy Pham）5支4、8局上轟出陽春砲；反觀道奇面對4名投手，全場只有4支安打，史密斯（Will Smith）4支2，8局下揮出兩分打點三壘打，無力改變戰局。

克蕭只投35球退場，開賽被敲5支安打才拿到第1個出局數，寫下大聯盟季後賽最慘紀錄，個人季後賽戰績掉到13勝13敗。

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