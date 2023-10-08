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MLB／金鶯教頭捨棄藤浪晉太郎 若進美聯冠軍賽才能登錄
金鶯隊暌違7年重返季後賽，也是近9年首次在巴爾的摩主場亮相，但今天在分區系列賽首戰2：3不敵遊騎兵隊，更讓日本球迷失望的是藤浪晉太郎未進26人名單，分區系列賽完全看不到他的身影。
金鶯在分區系列賽的陣容包括14名野手、12名投手，總教練海德（Brandon Hyde）考量牛棚名單時，決定捨棄藤浪晉太郎，選擇28歲右投貝克（Bryan Baker）。
藤浪本季出賽64場（7場先發），戰績7勝8敗5中繼2救援、防禦率7.18，7月20日從運動家隊轉戰金鶯後，30場後援投出2勝2中繼2救援、防禦率4.85。
由於分區系列賽是5戰3勝制，海德決定動用14野12投，若能晉級7戰4勝制的美聯冠軍賽，藤浪將可重返季後賽名單。
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