MLB／防禦率162！克蕭0.1局被打爆 寫史上最慘紀錄

道奇隊王牌投手克蕭(Clayton Kershaw)慘遭響尾蛇隊擊墜,在今天的國聯分區系列賽首戰,克蕭僅投0.1局就丟掉6分退場,創下個人季後賽先發最短局數,被敲5支安打才拿到第1個出局數更寫下大聯盟最慘紀錄。

道奇隊賽前對克蕭信心滿滿,然而今天開賽後,克蕭的滑球不如過往犀利,速球球速也在91哩左右,開賽就被連敲5支安打,包含莫雷諾(Gabriel Moreno)的一發三分砲,好不容易解決掉古瑞爾(Lourdes Gurriel Jr.),卻又出現保送、二壘打再掉1分,逼道奇隊不得不換投。

克蕭最終留下0.1局被敲6支安打、失6分的成績,防禦率高達162.00,成為史上第一位在季後賽被敲5支安打才抓下第1個出局數的投手(無論先發、後援),0.1局更寫下個人季後賽最短投球局數。

而在克蕭季後賽生涯裡,曾有過7次單場丟掉5分以上的比賽,但這是他自2014年國聯分區系列賽首戰之後,第一次在單局丟掉6分以上。

The DBacks just put up FIVE on Clayton Kershaw in the first inning 😯 pic.twitter.com/aq3fviDLqX