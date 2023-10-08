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MLB／防禦率162！克蕭0.1局被打爆 寫史上最慘紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
道奇王牌投手克蕭(中)慘遭響尾蛇痛擊，僅投0.1局就丟掉6分黯然退場。 美聯社
道奇王牌投手克蕭(中)慘遭響尾蛇痛擊，僅投0.1局就丟掉6分黯然退場。 美聯社

道奇隊王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）慘遭響尾蛇隊擊墜，在今天的國聯分區系列賽首戰，克蕭僅投0.1局就丟掉6分退場，創下個人季後賽先發最短局數，被敲5支安打才拿到第1個出局數更寫下大聯盟最慘紀錄。

道奇隊賽前對克蕭信心滿滿，然而今天開賽後，克蕭的滑球不如過往犀利，速球球速也在91哩左右，開賽就被連敲5支安打，包含莫雷諾（Gabriel Moreno）的一發三分砲，好不容易解決掉古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.），卻又出現保送、二壘打再掉1分，逼道奇隊不得不換投。

克蕭最終留下0.1局被敲6支安打、失6分的成績，防禦率高達162.00，成為史上第一位在季後賽被敲5支安打才抓下第1個出局數的投手（無論先發、後援），0.1局更寫下個人季後賽最短投球局數。

而在克蕭季後賽生涯裡，曾有過7次單場丟掉5分以上的比賽，但這是他自2014年國聯分區系列賽首戰之後，第一次在單局丟掉6分以上。

克蕭 道奇

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