快訊

日本黑幫收入萎縮 另闢台日跨國製安毒成最大獲利來源

產權單純、政府大力推動重建 台塑都更為何仍走了7年？

向媽祖祈求兩岸平安 侯友宜：平民總統才知人民是否溫飽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／上次季後賽主場已是殷仔年代 金鶯回歸不敵遊騎兵

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
遊騎兵小將卡特(右)表現優異，助隊搶下首勝。 法新社
遊騎兵小將卡特(右)表現優異，助隊搶下首勝。 法新社

金鶯隊等了9年，終於在巴爾的摩主場等到季後賽，今天分區系列賽首戰湧進爆滿46450人觀戰，不過苦戰3小時9分以2：3不敵遊騎兵隊，吞下季後賽跨季6連敗。

金鶯上次在主場進行季後賽已是2014年，還是旅美投手陳偉殷效力的年代，當時在美聯冠軍戰對皇家隊4連敗，未能挺進世界大賽。

金鶯2016年也打進季後賽，但在外卡戰不敵藍鳥隊（客場），今天終於又在主場亮相，全場5支安打、被保送5次，無法突破遊騎兵牛棚，終場1分之差落敗。

遊騎兵4局上靠賈西亞（Adolis Garcia）、卡特（Evan Carter）連續二壘打攻下全場第1分，海姆（Jonah Heim）追加安打再下一城。

卡特現年21歲，9月9日才登上大聯盟，只打23場例行賽就打季後賽，成為史上在季後賽前3戰出現4支長打（1支全壘打、3支二壘打）的最年輕球員。

金鶯4局下靠蒙卡索（Ryan Mountcastle）二壘打攻下1分，兩隊第6局都開轟，遊騎兵容恩（Josh Jung）、金鶯桑坦德（Anthony Santander）出現陽春砲，遊騎兵維持1分領先優勢到 終場，季後賽3連勝。

美聯東區今年3隊闖進季後賽，光芒、藍鳥隊都在分區系列賽2連敗出局，金鶯隊101勝是美聯最佳球隊，今天在分區系列賽首戰踢到鐵板，明天第2戰仍在主場應戰，沒有再敗本錢，否則5戰3勝制的系列賽凶多吉少。

金鶯 遊騎兵 藍鳥

延伸閱讀

MLB／美聯勝投王吞敗有感 遊騎兵整個季後賽都會是威脅

MLB／遊騎兵2轟擊潰美聯勝投王 外卡戰2連勝淘汰光芒

MLB／預測打擊戰變投手戰 遊騎兵外卡首戰完封光芒菜鳥搶戲

MLB／蒙哥馬利7局5K好投 遊騎兵外卡首戰完封光芒

相關新聞

亞運棒球／自費穿大谷代言球鞋 劉致榮好表現廠商快看

紅襪隊2A投手劉致榮昨天在杭州亞運金牌戰投出4局無失分6K，好表現瞬間吸引不少球迷仰慕，而他自己則是另一位球星的仰慕者，...

MLB／上次季後賽主場已是殷仔年代 金鶯回歸不敵遊騎兵

金鶯隊等了9年，終於在巴爾的摩主場等到季後賽，今天分區系列賽首戰湧進爆滿46450人觀戰，不過苦戰3小時9分以2：3不敵...

MLB／艾瓦瑞茲雙響砲轟倒雙城 韋蘭德季後賽第17勝到手

大聯盟季後賽邁入第2輪，分列系列賽今天開打，衛冕世界大賽冠軍的太空人隊在主場迎戰雙城隊，40歲老將韋蘭德（Justin ...

MLB／防禦率162！克蕭0.1局被打爆 寫史上最慘紀錄

道奇隊王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）慘遭響尾蛇隊擊墜，在今天的國聯分區系列賽首戰，克蕭僅投0.1局就丟掉...

MLB／金鶯教頭捨棄藤浪晉太郎 若進美聯冠軍賽才能登錄

金鶯隊暌違7年重返季後賽，也是近9年首次在巴爾的摩主場亮相，但今天在分區系列賽首戰2：3不敵遊騎兵隊，更讓日本球迷失望的...

MLB／哈波炸裂！費城人教頭妙算 牛棚戰封鎖307轟勇士

費城人隊今天靠著哈波（Bryce Harper）痛擊勇士隊「小鬍子」王牌史泰德（Spencer Strider），加上牛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。