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MLB／分區賽開打 太空人vs.雙城最吸睛
大聯盟季後賽美聯、國聯分區系列賽今天開打，4組對戰組合中，以太空人與雙城隊之戰最吸睛，「鳳還巢」的韋蘭德一站上場就是紀錄，而柯瑞亞對決前東家更是直言「系列賽結束後才是朋友」。
太空人首戰推出韋蘭德並不讓人意外，最近6場對戰拿下5勝1敗、防禦率0.64，目前連續17局無失分；40歲的韋蘭德也擁有豐富經驗，今天是他生涯第35場季後賽先發，追平葛拉文並列史上第二多，僅次於派提特的44場。
韋蘭德在2017到2022年效力太空人時曾拿下2座世界大賽冠軍，今年球季原本轉戰大都會隊，不料季中大拍賣讓韋蘭德又回到老東家。
對面的雙城陣中也有太空人熟面孔，柯瑞亞的從2015到2021年都是太空人，近兩年成為雙城主幹，在確定對戰組合後，他就沒跟太空人球員說過話，有趣的是，柯瑞亞外出時遇到太空人球迷對他說「祝你好運」，讓他很疑惑「你確定嗎？」
道奇隊克蕭則是生涯第32次站上季後賽投手丘，對手響尾蛇隊前個系列賽被敲到頭的捕手莫雷諾將回歸；金鶯與遊騎兵隊都是自2016年後首次打進季後賽，隊史第二度季後賽對決，勇士與費城人隊則是連兩年正面對決。
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