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MLB／大谷翔平連3年入圍漢克阿倫獎 拚日本第一人

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大聯盟今天公布漢克阿倫獎最終入圍名單，大谷翔平連續3年入選。 法新社
大聯盟今天公布漢克阿倫獎最終入圍名單，大谷翔平連續3年入選。 法新社

大聯盟今天公布漢克阿倫獎最終入圍名單，大谷翔平連續3年入選，今年成為史上第一位日籍全壘打王的他，也有機會成為首次獲獎的日籍球員。

漢克阿倫獎自1999年設立，以以大聯盟史上全壘打王為名，表彰美聯、國聯當年度最佳打者，第一年以數據選出得獎者，接下來都透過投票產生，最終結果採計方式，將由名人堂球員及球迷的投票綜合計算。

大谷翔平在2021年首度入選，也是史上第一位具有投手身分入選的球員，只不過連續兩年陪榜，今年再次入圍也是美聯呼聲最高者，大谷本季敲出44轟、上壘率4成12、壘打數325都是美聯第一，長打率0.654、OPS1.066更是全聯盟第一。

美聯入選的還有光芒狄亞茲（Yandy Diaz）、遊騎兵賈西亞（Adolis Garcia）、席格（Corey Seager）、塞米恩（Marcus Semien）、太空人艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）、塔克（Kyle Tucker）、洋基賈吉（Aaron Judge）、水手J-Rod羅德里奎茲（Julio Rodriguez）。

國聯入選的則是勇士亞古納（Ronald Acuna Jr.）、歐森（Matt Olson）、馬林魚阿拉斯（Luis Arraez）、小熊貝林傑（Cody Bellinger）、道奇弗里曼（Freddie Freeman）、貝茲（Mookie Betts）、響尾蛇卡洛爾（Corbin Carroll）、費城人哈波（Bryce Harper）、教士索托（Juan Soto）。

大谷翔平 大聯盟

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