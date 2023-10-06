MLB／巨人去年搶大咖失敗 今年瞄準山本由伸、李政厚

巨人隊去年爭奪賈吉（Aaron Judge）失敗，今年球季一度排在外卡前3，但季末崩盤最終無緣季後賽。巨人營運總裁薩伊迪（Farhan Zaidi）今天受訪時透露，會關注頂級國際自由球員，包含日職強投山本由伸和韓職「風之孫」李政厚。

山本由伸今年完全宰制日本職棒，先發23場16勝6敗，防禦率1.21，僅次前西鐵投手稻尾和久1956年寫下的1.06紀錄。《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）曾指出，包含洋基在內的10支大聯盟球團都在關注山本。

薩伊迪接受《NBC Sports》記者帕弗洛維奇（Alex Pavlovic）訪問時，證實巨人對山本由伸和李政厚有興趣，還和其他高層到現場視察山本，他說，「山本真的是世界級頂級先發投手，我知道這聽起來有些誇張，但就是如此。我們對這2位球員都有興趣，會繼續努力工作，期待幾個月後能公布好消息。」

美媒「MLBTR」指出，山本由伸自由市場排名僅次大谷翔平和小熊隊貝林傑（Cody Bellinger），在許多豪門球團競爭下，合約總值有望達到2億美元。

李政厚的合約價碼則會遠低於山本由伸，但今年自由市場缺乏外野手，有機會簽下不錯的合約。李政厚去年在韓職敲出23發全壘打，打擊率0.349；今年只敲出6轟，打擊率下滑到0.319。他7月受傷缺席至今，傳出近期可能復出。

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