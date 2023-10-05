MLB／光芒虎頭蛇尾寫季後賽難堪紀錄 教頭：傷兵不是藉口

光芒今年開季打出史詩級13連勝，雖先發輪值傷兵接二連三出現，例行賽仍拿下99勝闖進外卡系列賽。不過光芒連2戰不敵遊騎兵被淘汰，寫下季後賽7連敗難堪紀錄，光芒隊總教練凱許（Kevin Cash）受訪時坦言相當失望，強調傷兵不是輸球藉口。

光芒本季打擊數據名列前茅，陣中強打狄亞茲（Yandy Diaz）賽前預測系列賽會是打擊大戰。不過光芒直到第2戰7局下，才靠米德（Curtis Mead）適時安打進帳1分，中斷在季後賽連33局無得分紀錄，僅次道奇隊1966年至1974年間創下的連34局歷史紀錄。

針對打線低迷，狄亞茲表示，「我們盡最大努力，但仍無法打回任何分數，我們犯下很多錯誤。」內野手洛伊（Brandon Lowe）則說，「最後2場比賽很糟糕，這不是我們的球風，不是我們對自己的期望。」

光芒今天推出美聯勝投王艾佛林（Zach Eflin）先發，結果他主投5局就被敲8安，包含2發全壘打，失掉5分（4分自責），他賽後表示，「沒有想到現在就被淘汰。」

本季光芒多名投手因傷報銷，包含王牌投手麥克納漢（Shane McClanahan）、拉斯穆森（Drew Rasmussen）及斯普林斯（Jeffrey Springs），明星游擊手法蘭柯（Wander Franco）又陷入醜聞被停賽。不過總教練凱許不想把這些當輸球藉口，「球員們一起完成例行賽，我認為現在這套球員陣容應打出更好表現。」

商品推薦