MLB／史托特滿貫砲致勝 費城人再戰百勝勇士拚奇蹟續集

大聯盟季後賽首輪只打兩天，外卡系列賽4個對戰組合全部結束，費城人、響尾蛇、雙城、遊騎兵隊都是2連勝過關，5戰3勝制分區系列賽8日起開打，衛冕國聯冠軍的費城人連續兩年對決百勝勇士隊。

季後賽開打兩天，12強名單已經少了馬林魚、釀酒人、藍鳥、光芒隊，其中釀酒人是唯一分區冠軍球隊，在主場遭響尾蛇KO。

費城人25歲二壘手史托特（Bryson Stott）去年4月9日升上大聯盟，菜鳥球季就有機會打季後賽，歷經4輪出賽16場拿到國聯冠軍，今年成為「2年級生」，再次面對大場面，表現也更加成熟。

費城人今天打完前5局3：0領先，史托特6局下轟出滿貫砲，完全打垮對方士氣，無力挽回戰局；這是史托特季後賽首轟，也是生涯兩年26轟（例行賽25轟）紀錄中，首次出現滿貫砲。

HOLY GRAND SLAM BRYSON STOTT pic.twitter.com/xTdrDcjGDn — Philadelphia Phillies (@Phillies) 2023年10月5日

4支贏得外卡系列賽的球隊都可休息兩天，8日展開分區系列賽，4個對戰組合分別是遊騎兵VS金鶯、費城人VS勇士、雙城VS太空人、響尾蛇VS道奇，其中一半（費城人、勇士、太空人、道奇）是去年老面孔。

費城人去年以國聯外卡排名第3晉級季後賽，連續淘汰紅雀、勇士、教士隊，成為史上首支外卡第3奪下聯盟冠軍的球隊，最後在世界大賽2勝4敗不敵太空人。

勇士去年101勝，在國聯東區領先費城人14場勝差，但在分區系列賽1勝3敗遭淘汰，今年104勝更是大聯盟最強，又領先費城人14場勝差，8日開打的分區系列賽前兩戰擁有主場優勢，預定推出國聯雙冠王（20勝、281K）史泰德（Spencer Strider）、弗里德（Max Fried）登板先發。

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