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MLB／費城人也淘汰馬林魚 外卡系列賽一面倒全部收工

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
費城人連續兩年在外卡系列賽2連勝過關。 美聯社
費城人連續兩年在外卡系列賽2連勝過關。 美聯社

費城人隊30歲右投諾拉（Aaron Nola），今天在主場把關，先發7局只被揮出3支安打、無失分，以7：1擊敗馬林魚隊，連續兩年在外卡系列賽2連勝過關。

諾拉用88球完成7局任務，讓馬林魚完全沒有機會得分，成為費城人贏球大功臣，奪下個人季後賽第3勝、終止2連敗。

今年外卡系列賽戰況一面倒，4個對戰組合都是2連勝結束，另3支晉級分區系列賽的球隊是雙城、遊騎兵、響尾蛇。

從3戰2勝制外卡系列賽的歷史看來，先搶到首勝的球隊確實占有極大優勢，合計16個系列賽有14隊打進分區系列賽，晉級機率達8成75，只有兩隊吞下首敗後2連勝，今年藍鳥、光芒、釀酒人、馬林魚都無法扭轉情勢。

費城人去年成為史上首支外卡第3晉級、最後贏得聯盟冠軍的球隊，今年以國聯外卡第1在主場迎戰馬林魚，昨天4：1搶下首勝，今天再靠諾拉優質先發贏球，8日起將對勇士隊展開分區系列賽。

費城人今天出現7支安打，包括4局下瑞爾穆托（J. T. Realmuto）陽春砲、6局下史托特（Bryson Stott）滿貫砲，馬林魚先發左投蓋瑞特（Braxton Garrett）投3局失兩分吞敗。

馬林魚打完前5局0：3落後，還保有競爭力，第3任投手納迪（Andrew Nardi）6局下遭史托特轟出中右外野方向412英尺滿貫砲，再也無法扭轉局勢，9局上追回1分毫無作用，隊史第4次季後賽提前收工。

馬林魚 費城人

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