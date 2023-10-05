MLB／遊騎兵2轟擊潰美聯勝投王 外卡戰2連勝淘汰光芒

遊騎兵隊雖在例行賽最後一天失去分區冠軍，進入季後賽後卻在外卡系列賽打出士氣，昨天4：0擊敗光芒隊，今天再靠賈西亞（Adolis Garcia）、卡特（Evan Carter）先後開轟，以7：1再下一城，2連勝晉級分區系列賽。

遊騎兵先發投手伊瓦迪（Nathan Eovaldi）投6.2局，被揮出6支安打、失1分，以優質內容奪下重要勝利。

光芒毫無主場優勢，今天推出美聯勝投王艾佛林（Zach Eflin）應戰，先發5局被揮出8支安打，包括兩支全壘打，失5分（4分自責）吞敗；光芒繼去年不敵守護者隊後，連續兩年在外卡系列賽2連敗遭淘汰。

今天比賽打完前3局，雙方都未得分，遊騎兵4局上突破艾佛林的封鎖，賈西亞先轟陽春砲、卡特追加兩分砲，加上容恩（Josh Jung）1分打點三壘打，單局攻下4分奠定勝基。

21歲菜鳥卡特9月9日才登上大聯盟，例行賽打了23場出現5轟，成為隊史第2年輕在季後賽亮相的球員，今天關鍵兩分砲立下大功。

遊騎兵兩年前還是102敗的球隊，今年聘請68歲資深總教練波奇（Bruce Bochy）達到成效，暌違7年重返季後賽，而且首次贏得系列賽。

遊騎兵下一輪將從8日起對決美聯龍頭金鶯隊，展開5戰3勝制分區系列賽，前兩戰仍打客場，第3戰將在德州主場，這是該隊球迷等待已久的比賽。

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