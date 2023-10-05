MLB／雙城終結21年乾旱闖分區系列賽 柯瑞亞想起太空人
好不容易中止季後賽18連敗，雙城隊沒讓球迷熱情冷卻，今天又在滿場球迷面前以2：0擊敗藍鳥隊，在外卡系列賽完成2連勝橫掃，晉級美聯分區系列賽將對上太空人隊。
「感覺很驚奇。」柯瑞亞（Carlos Correa）說：「昨天拿下久違的勝利很特別，但今天能夠贏球進入下一輪，感覺很驚奇，我們要去休士頓了。」即將對上前東家，「他們是一支很棒的隊伍，但我們會打出最好的棒球，感覺真的很棒。」
雙城隊昨天有路易斯（Royce Lewis）單場雙響砲、包辦3分打點，柯瑞亞今天則在4局下敲安，為球隊先馳得點，但兩場贏球關鍵還是投手。
雙城隊昨天先發投手洛培茲（Pablo Lopez）投5.2局僅掉1分，今天葛雷（Sonny Gray）先發5局被敲5安、6次三振無失分，加上6名牛棚投手聯手完封對手，兩場合計僅掉1分，牛棚投了7.1局無失分。
今天能夠力保不失，還有一個關鍵牽制，5局上藍鳥隊史普林格（George Springer） 敲安、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）保送上壘，加上暴投，2出局攻占二、三壘，不料比切特（Bo Bichette）打擊時，葛雷的回身牽制，小葛雷諾回壘不及被觸殺在二壘，攻勢瞬間歸零。
雙城隊久違贏下系列賽，也中止自2002年以來，季後賽連續9個系列賽輸球的命運，史上僅次於勇士隊（2001到2019）、小熊隊（1910到1998）的季後賽連10個系列賽輸球。
「這是一支年輕、有天賦、想贏球的球隊。」柯瑞亞說：「我跟每個人都說，這讓我想起2015年的太空人隊，當年輕潛力股遇到資深老將，就會開始爆發，我認為這支球隊就是這樣，而且大家會在這邊待很久，能夠建立起不同凡響的事物。」
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