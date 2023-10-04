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MLB／跑跑跑向前跑 哈波無視壘指擋人衝回保險分：我沒看到

聯合新聞網／ 綜合報導
哈波今天在第8局替球隊跑回保險分。 美聯社
哈波今天在第8局替球隊跑回保險分。 美聯社

費城人今天在主場靠著王牌惠勒（Zack Wheeler）6.2局失1分的好投，以4：1搶下外卡系列賽首勝，順利取得聽牌優勢，費城人打線靠著蠶食攻勢拉開領先，主砲哈波（Bryce Harper）也在8局下連繞三個壘包，幫助球隊跑回保險分，但完全無視三壘指檔人的大膽跑壘也引起球迷熱議。

8局下半，費城人手握2分領先，卡斯特蘭諾斯（（Nick Castellanos）掃出左外野方向的平飛二壘安打，原先待在一壘的哈波加速狂奔，跑到頭盔都掉了，一路衝回本壘跑回球隊第4分，根據數據，哈波的跑速達每秒28英尺，只花了10.34秒就成功達陣。

不過球迷們發現，原先因才1出局，加上球在左外野，費城人三壘指導教練沃森（Dusty Wathan）想要將哈波檔在三壘，沒想到哈波完全不管手勢，沒有停下來的跡象，反倒是直接加足馬力衝刺。

哈波賽後提到這次的跑壘，澄清自己並不是要刻意忽略壘指，而是真的沒看到，「從二壘跑到三壘的半路上，我並沒有確實看見沃森，所以這是我的錯，通常看到他時，我都會想：『好吧，我該停了。』在這種情況下10次有9次我會停下來，因為沃森把他的工作做得很好。」

不過哈波後續又補充：「但這次跑壘蠻成功的，讓我們取得4：1的領先優勢進入第9局，這是個美好的時刻。」卡斯特蘭諾斯下一棒的史托特（Bryson Stott）最終被三振出局，也讓哈波的跑壘判斷更具說服力。

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