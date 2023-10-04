MLB／卡洛爾開轟突圍釀酒人塞揚 隊友：那球是個火花

響尾蛇與釀酒人今天迎來外卡系列賽首戰，兩隊分別派出新人普法特（Brandon Pfaadt）對戰塞揚強投伯恩斯（Corbin Burnes），外界原看好釀酒人在主場獲勝，沒想到響尾蛇在兩名菜鳥卡洛爾（Corbin Carroll）和莫雷諾（Gabriel Moreno）全壘打帶動下，硬是以6：3逆轉，率先搶下聽牌優勢。

由於力拼外卡排名到賽季最後一天，響尾蛇在系列賽首戰無法推出雙王牌賈倫（Zac Gallen）和凱利（Merrill Kelly），而是派上本季先發18場防禦率高達5.72的普法特，相比於在主場好整以暇推出王牌伯恩斯的釀酒人，外界認為響尾蛇這舉動有「田忌賽馬」的味道，普法特只投了2.2局就丟3分退場。

但響尾蛇打線展現十足韌性，在台美混血的卡洛爾兩分砲帶動下吹起反攻號角，下個半局另一名新人捕手莫雷諾的陽春砲順勢超前，加上牛棚6.1局無失分的封鎖下逆勢奪下開門紅。

打線老大哥沃克（Christian Walker）盛讚卡洛爾的全壘打對於當時落後3分的球隊來說是極大的鼓舞，「那球是個火花，似乎讓所有人都清楚：『嘿，我們正在打季後賽。』這消除了我們緊張的情緒。」

「我對來球看得很清楚，它朝著紅中位置而去。」卡洛爾單場3打數敲出2安，另外選到2次保送，賽後受訪時他說：「伯恩斯在整個賽季向我們證明，他有辦法在一個打席將三顆好球控到好位置，我只是認為，每個人都展現十足韌性，再加上各種優秀調度所拼湊成的這場比賽，難以置信地令人印象深刻。」

明天響尾蛇將壓上王牌賈倫（Zac Gallen），希望能再破釀酒人主場，避免夜長夢多。

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