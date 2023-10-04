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MLB／預測打擊戰變投手戰 遊騎兵外卡首戰完封光芒菜鳥搶戲

聯合新聞網／ 綜合報導
遊騎兵小將卡特今天4次打擊沒有被解決過。 法新社
遊騎兵小將卡特今天4次打擊沒有被解決過。 法新社

遊騎兵在賽季最後一場從天堂跌到谷底，拱手讓出分區王座還得去客場打外卡戰，不過他們顯然調適得相當快，今天靠著近況絕佳的蒙哥馬利（Jordan Montgomery）先發7局無失分的好投，以4：0完封光芒，除了投手群的連番壓制，大物新秀卡特（Evan Carter）也堪稱今天最亮眼的打者。

遊騎兵和光芒本季分居美聯團隊攻擊指數前兩名，兩隊在外卡系列賽碰頭也被預估是打擊定勝負的比賽，但首戰遊騎兵硬是完封了光芒，靠的就是下半季王牌蒙哥馬利，他季末表現絕好調，連4場投滿6局失分不超過1，今天7局沒有讓光芒越雷池一步，幫助球隊在客場搶下開門紅。

波奇（Bruce Bochy）賽後受訪時肯定子弟兵：「蒙哥馬利做得相當好，這又是一次具有重大貢獻的演出，這場好比賽的起點都來自他，他活用四種球路，並且頻繁地塞好球。」

除此之外，遊騎兵埋伏在第9棒的卡特是光芒投手群今天最頭疼的人物，現年21歲的他是隊史第2年輕打季後賽的球員，卡特今天4次打擊全數上壘，包含2支二壘安打跟2次保送，跑出1次盜壘成功，在守備端也有美技表現，主砲席格（Corey Seager）盛讚他「無所畏懼」。

卡特說，打者群們都知道光芒王牌葛拉斯諾（Tyler Glasnow）是不可思議的投手，因此只能盡所能準備、擬定策略，「今天感覺就像是：『好吧，季後賽，我們必須確保在打擊區內保持冷靜鎮定。』這很困難，但我會盡力做到最好並保持下去。」

遊騎兵首戰贏球順利取得聽牌優勢，系列賽第二戰仍舊是在客場作戰，推出伊瓦迪（Nathan Eovaldi）迎戰艾佛林（Zach Eflin）。

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