MLB／狀元雙響砲1人擊垮藍鳥 季後賽18連敗的雙城終於贏了
大聯盟季後賽外卡系列賽今天開打，雙城隊新人新氣象，大物新人路易斯（Royce Lewis）單場雙響砲、包辦3分打點，幫助球隊以3：1擊敗藍鳥隊，中止季後賽18連敗，且再1勝就可晉級。
路易斯今天先在首局轟出一發兩分砲，3局下又追加一發陽春砲，都是棒打高斯曼（Kevin Gausman），點燃雙城滿場球迷的熱烈氣氛。
路易斯是2017年選秀狀元，然而因傷勢關係，直到2022年5月才首次升上大聯盟，去年出賽機會不多，但今年球季58場出賽打擊率3成09，另有15轟、52分打點，更曾在8場內敲出3發滿貫砲，寫下大聯盟紀錄。
要如何形容路易斯這場的好表現？總教練波德利（Rocco Baldelli）說，自己掏空詞彙也很難形容，「他辦到的事情令人難以置信，他是一位特別的球員，沒看過其他人像他一樣，我們這也很多好球員，但他真得很棒。」
雙城隊自2004年10月5日後吞下季後賽18連敗，寫下北美職業運動最長連敗，路易斯說：「這場比賽從各方面對我們來說都意義非凡，我們只希望為了喜愛我們的球迷中止連敗，球迷一直支持我們，不離不棄，為他們拿下勝利是應該的。」
雙城隊先發投手洛培茲（Pablo Lopez）也繳出王牌表現，投5.2局被敲5支安打掉1分，加上後續4位牛棚投手合計3.1局皆無失分。
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