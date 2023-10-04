MLB／蒙哥馬利7局5K好投 遊騎兵外卡首戰完封光芒

美國職棒大聯盟MLB遊騎兵先發投手蒙哥馬利今天繳出7局、5次三振、0失分的好投，與隊友聯手4比0完封光芒，在3戰2勝制的美國聯盟外卡系列賽，取得1比0領先。

德州遊騎兵30歲左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）此役先發7局，賞給坦帕灣光芒打者5次三振，只被擊出6支安打且一分未失。

光芒今天一共出現4次失誤，當中的3次出現在前3局，讓他們開賽就陷入落後。

2局上半遊騎兵首名打者洛威（Nathaniel Lowe）敲出中外野方向安打上壘，1出局後塔維拉斯（Leody Taveras）的安打讓洛威攻佔三壘得分大門，靠著容恩（Josh Jung）的高飛犧牲打，洛威回到本壘，讓遊騎兵1比0領先。

遊騎兵5上由首名打者席格（Corey Seager）發動攻勢，他一上場就揮出中外野方向二壘安打，進佔得點圈。下一棒的葛羅斯曼（Robbie Grossman）獲保送、賈西亞（Adolis Garcia）緊接著擊出內野安打。滿壘情況下，席格趁光芒先發投手葛拉斯諾（TylerGlasnow）的暴投，為遊騎兵添得第2分。

6上游騎兵前兩名打者卡特（Evan Carter）、塞米恩（Marcus Semien）都獲保送，光芒雖緊急更換投手，但仍被席格敲出中外野方向安打丟掉1分，加上中外野手回傳球時發生暴傳，讓遊騎兵多拿1分，以4比0領先，並在最終以4分之差獲勝。

這是遊騎兵自2011年以來，首次在季後賽完封對手。遊騎兵在例行賽最後一戰輸球，痛失美聯西區王座，且季後賽得從外卡戰打起。

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