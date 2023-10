美聯 藍鳥 vs. 雙城 日期 比賽時間 主場 藍鳥先發 雙城 先發 比賽結果 10/04 03:08 雙城 高斯曼 洛培茲 10/05 03:08 雙城 貝里歐斯 葛雷 *10/06 03:08 雙城 葛拉斯諾 待宣布 *若有需要 美聯 遊騎兵 vs. 光芒 日期 比賽時間 主場 遊騎兵先發 光芒 先發 比賽結果 10/04 04:38 光芒 蒙哥馬利 葛拉斯諾 10/05 04:38 光芒 待宣布 艾弗林 *10/06 04:38 光芒 待宣布 待宣布 *若有需要 國聯 響尾蛇 vs. 釀酒人 日期 比賽時間 主場 響尾蛇先發 釀酒人 先發 比賽結果 10/04 07:08 釀酒人 普法特 伯恩斯 10/05 07:08 釀酒人 賈倫 待宣布 *10/06 07:08 釀酒人 凱利 待宣布 *若有需要 國聯 馬林魚 vs. 費城人 日期 比賽時間 主場 馬林魚先發 費城人先發 比賽結果 10/04 08:08 費城人 盧薩多 惠勒 10/05 08:08 費城人 賈瑞特 諾拉 *10/06 08:08 費城人 待宣布 待宣布 *教士2-1淘汰大都會晉級分區系列賽