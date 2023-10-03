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MLB／光芒推葛拉斯諾對決遊騎兵 狄亞茲：這系列會是打擊大戰

聯合新聞網／ 綜合報導
光芒推火球男葛拉斯諾先發。 路透
光芒推火球男葛拉斯諾先發。 路透

遊騎兵光芒隊明天將展開外卡系列賽，遊騎兵推出左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）先發，光芒推出葛拉斯諾（Tyler Glasnow）應戰，光芒強打狄亞茲（Yandy Diaz）預計這次系列賽是打擊大戰。

遊騎兵先發打線擁有5位全明星，得分、全壘打、打擊率、上壘率及長打率都是美聯第1；不過光芒各項打擊數據也名列前茅。光芒強打狄亞茲表示，「大家都知道那些傢伙很會打擊，能得很多分數，我們也會盡可能多得分，這將是一場精采的進攻大戰。」

兩隊開季都維持分區領先一段時間，但後續遭遇嚴重傷兵問題，最終淪為外卡，本季雙方對戰6場，遊騎兵取得4勝2敗優勢。值得一提的是，遊騎兵內野手洛爾（Nathaniel Lowe）將和光芒外野手小洛爾（Josh Lowe）上演兄弟對決。

藍鳥左投蒙哥馬利投一休四打頭陣。 路透
藍鳥左投蒙哥馬利投一休四打頭陣。 路透

遊騎兵明天的先發投手是蒙哥馬利，他季中被紅雀交易到遊騎兵後先發11場，防禦率僅2.79，今年未碰過光芒，上次出賽是9月29日對水手，等於要投一休四。

光芒則推出葛拉斯諾應戰，他本季先發21場，防禦率3.53。曾在7月10日對上遊騎兵，主投6局投6次三振只失1分。例行賽最後1場是9月28日面對紅襪隊，主投5局狂飆9K無失分，他比蒙哥馬利多1天休息。

牛棚方面，遊騎兵今年由勒克萊爾（Jose Leclerc）、史密斯（Will Smith）及查普曼（Aroldis Chapman）輪流關門結果都不理想，總共63次救援只守下30場，47.6%為大聯盟最低。光芒本季牛棚仍相當穩定，防禦率3.86排在全大聯盟第5。

光芒 遊騎兵

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