MLB／紅襪老蝴蝶因腦癌病逝當天 水手新星用彈指球致敬
退休多年的蝴蝶球名投威克菲德（Tim Wakefield）於昨日不敵腦癌病逝，享年57歲，紅襪球團發布聲明哀痛表示「失去威克菲德使我們心碎」，他的辭世也讓不少球迷及球員紛紛哀悼，水手投手柯比（George Kirby）則用自己的方式向這位一代傳奇致敬。
柯比昨日先發對戰遊騎兵，投6局無失分，以第13勝漂亮結束本賽季，4局上半面對席格（Corey Seager）的首球，柯比用彈指曲球令席格揮了一個大空棒，根據紀錄，這是柯比生涯投出的第一顆彈指曲球，這球由從小紅襪迷的捕手羅利（Cal Raleigh）所配，在無緣季後賽的這場比賽，投捕兩人想要嘗試新武器。
柯比在受訪時說：「我喜歡看威克菲德投球，儘管他是紅襪球員，而我是個天生的洋基球迷，但沒錯，今天是很適合投彈指球的日子，我很開心席格最終揮空了。」
水手總教練瑟維斯（Scott Servais）則表示，他知道柯比一直有在練彈指球，對於它的出現並不驚訝，「誰知道呢？棒球就是一項奇怪的運動，我確實相信棒球之神，也許這就是柯比的彈指球在今天問世的原因。」
威克菲德擁有棒球史上最好的彈指球之一，他職業生涯19個賽季有17個是身披紅襪球衣，生涯拿下200勝180敗，防禦率為4.41，一路投到44歲才退休。
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