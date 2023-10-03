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MLB／大都會開第一槍炒了殷仔前主帥 天使跟進解雇大谷教頭

聯合新聞網／ 綜合報導
天使總教練尼文下台一鞠躬。 路透社
天使總教練尼文下台一鞠躬。 路透社

隨著大聯盟例行賽正式結束，許多球隊也開始大刀闊斧對制服組、教練團進行重整，繼昨天大都會隊炒掉總教練蕭瓦特（Buck Showalter），今天天使隊也宣布主帥尼文（Phil Nevin）新賽季將卸下兵符。

蕭瓦特的執教生涯豐富，過去也曾在陳偉殷大聯盟生涯的第一位總教練，大都會是他帶過的第5支隊伍，去年蕭瓦特帶領大都會風光打下百勝戰績，更一度被列入年度最佳總教練的討論，然而今年大都會打得荒腔走板，排名國聯倒數前5，即使蕭瓦特當初簽下的是三年合約，仍舊成為率先被開刀的對象。

大都會無緣季後賽，提前炒掉名帥蕭瓦特。 美國聯合通訊社
大都會無緣季後賽，提前炒掉名帥蕭瓦特。 美國聯合通訊社

大都會老闆科恩（Steve Cohen）說：「蕭瓦特做了我們希望他做的一切，今年並非一切順利，但他仍然保持平穩，球員們都很喜歡他，做這種決定總是很困難。」

在大都會開了第一槍後，連續9年被季後賽拒於門外的天使隊今天也讓總教練尼文交出帥印，尼文過去兩季擔任天使隊代理總教練及總教練，繳出119勝149敗戰績，本季則是73勝89敗，位居分區第4，戰績和去年一模一樣。

尼文善於人和，深受球員們喜愛，但帶出來的成績對球團來說顯然沒有說服力，目前天使還尚未表示會尋找檯面上沒有下家的總教練，或者是從內部提拔人選，但天使休賽季的首要任務應仍會是續留二刀流巨星大谷翔平。

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