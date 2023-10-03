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MLB／太空人奪分區冠軍 大谷成自由球員

聯合報／ 記者藍宗標／綜合報導
美職天使隊日籍選手大谷翔平6月與7月合計量產24轟，確立全壘打王的地位。歐新社
美職天使隊日籍選手大谷翔平6月與7月合計量產24轟，確立全壘打王的地位。歐新社

大聯盟例行賽昨天落幕，太空人、遊騎兵隊在閉幕日相爭美聯西區冠軍成為焦點，本季曾有159天在分區領先的遊騎兵，最後一刻失守，掉到美聯外卡第2，明天必須從外卡系列賽打起，失去主場優勢。

季後賽12強前天全部出爐，遊騎兵本來領先太空人1場勝差，昨天0：1不敵水手隊，加上太空人8：1擊敗響尾隊，兩隊都是90勝72敗，但太空人本季對戰9勝4敗，因此登上美聯西區冠軍、完成分區3連霸。

遊騎兵最後一戰損失慘重，明起3戰2勝制外卡系列賽都在客場對決光芒隊；衛冕世界大賽冠軍的太空人可休5天，8日直接在分區系列賽出賽，主場對決雙城、藍鳥隊的勝隊。

天使隊最終戰以7：3擊敗運動家隊，本季73勝89敗在美聯西區排名第4，大谷翔平賽後和隊友擁抱、交換紀念品，收拾行李離開球場，季後成為自由球員，很可能向待了6年的老東家說再見。

大谷2018年加盟天使，分區排名不是第3就是第4，從未打過季後賽，今年缺席27場，仍以44轟奪下美聯全壘打王，成為大聯盟亞洲球員第1人，也是天使唯一年度個人獎項得主。

大谷上壘率4成12、長打率6成54、攻擊指數（OPS）1.066也是美聯最強，後兩項更在大聯盟居首，昨天透過球團發表感言：「想到很多偉大的日本選手曾在大聯盟活躍，自己戒慎恐懼、也感到光榮，感謝幫忙達成目標的隊友、教練和球迷。」

太空人 日本

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