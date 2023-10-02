快訊

中職／李多慧開箱80坪新房 當台灣觀光大使介紹麵食好嗨

中颱小犬增強逼近那些地方有機會放颱風假 彭啟明這麼說

國慶連假+台中焰火 通勤族憂：高鐵收假亂象會重演

MLB／最痛苦的晉級球隊 遊騎兵開心不到1天淪為外卡

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
水手「二年級生」柯比。 法新社
水手「二年級生」柯比。 法新社

遊騎兵隊昨天搶到季後賽門票，全隊開心慶祝，不到24小時卻在例行賽最後一戰損失慘重，今天在西雅圖以0：1輸給水手隊後，確定失去美聯西區王座，後天必須從外卡系列賽打起，毫無主場優勢。

水手「二年級生」柯比（George Kirby）今天先發6局，只被揮出3支安打，本季13勝10敗、防禦率3.35收工，也讓遊騎兵無緣分區封王。

他說：「超級開心用這種方式結束球季，可惜不是在季後賽，但我們會為明年球季做好準備。」

太空人隊最後一戰以8：1擊敗響尾蛇隊，戰績90勝72敗追平遊騎兵，但本季對戰9勝4敗，因此奪下美聯西區冠軍、完成分區3連霸，也避開外卡系列賽，8日直接在分區系列賽出賽，主場對決雙城、藍鳥隊的勝隊。

遊騎兵本季一共159天在分區領先，最後一天掉到美聯外卡排名第2，不但休息天數變少，而且外卡系列賽（3戰2勝制）碰到排名第1的光芒隊，全在客場出賽，季後賽若想在主場亮相，必須先闖過這一輪才行。

例行賽最後一戰落敗，美國媒體形容，遊騎兵原本興高采烈，不到一天就被失望取代，總教練波奇（Bruce Bochy）也說：「這場比賽相當重要，輸球當然非常失望。」

遊騎兵開路先鋒隊塞米恩（Marcus Semien）今天4次打數掛零、吞下兩次三振，本季仍以185支安打奪下美聯安打王，形容這場比賽「輸得很痛苦」，現在必須採取不同路線，才能實現最終目標。

遊騎兵 水手

延伸閱讀

MLB／太空人擠下遊騎兵 登美聯西區龍頭闖季後賽

MLB／大谷翔平奪美聯全壘打王締新猷 日本舉國歡騰「號外」半小時就發完

MLB／大谷翔平不只美聯全壘打王 還有3大數據領先群雄

MLB／大谷翔平收拾行李說再見 美媒形容將是天使6年最終戰

相關新聞

MLB／投打獎項得主來了 大谷奪全壘打王是天使唯一獲獎

大聯盟例行賽今天落幕，太空人隊以8：1擊敗響尾蛇隊，完成美聯西區3連霸，也是近7年第6座分區冠軍，大聯盟投打獎項也出爐，...

MLB／最痛苦的晉級球隊 遊騎兵開心不到1天淪為外卡

遊騎兵隊昨天搶到季後賽門票，全隊開心慶祝，不到24小時卻在例行賽最後一戰損失慘重，今天在西雅圖以0：1輸給水手隊後，確定...

MLB／太空人擠下遊騎兵 登美聯西區龍頭闖季後賽

去年拿下美國職棒大聯盟MLB世界大賽冠軍的休士頓太空人今天8比1擊敗亞利桑納響尾蛇，加上德州遊騎兵0比1不敵西雅圖水手，...

MLB／大谷翔平奪美聯全壘打王締新猷 日本舉國歡騰「號外」半小時就發完

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使二刀流球星大谷翔平，以44轟榮登美聯全壘打王，成為日籍和亞洲打者第一人。內閣官房長官恭賀大...

MLB／大谷翔平不只美聯全壘打王 還有3大數據領先群雄

大谷翔平效力天使第6個球季，儘管因傷提早休兵，投打數字仍是高水準，季後首次進入自由球員市場，勢必吸引眾多買家；大谷除了4...

MLB／大谷翔平收拾行李說再見 美媒形容將是天使6年最終戰

天使隊今天在洛杉磯主場以7：3擊敗運動家隊，本季73勝89敗收工，在美聯西區排名第4，大谷翔平賽後和隊友擁抱、交換紀念品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。