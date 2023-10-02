MLB／太空人擠下遊騎兵 登美聯西區龍頭闖季後賽

去年拿下美國職棒大聯盟MLB世界大賽冠軍的休士頓太空人今天8比1擊敗亞利桑納響尾蛇，加上德州遊騎兵0比1不敵西雅圖水手，讓太空人確定以美聯西區龍頭之姿進軍季後賽。

MLB長達6個月的例行賽今天劃上句點，太空人在拿下對響尾蛇的勝利後，坐上美國聯盟西區冠軍寶座，並因名列美聯第2種子而免打外卡賽。遊騎兵則是在遭水手完封後，在美聯外卡排名第2，得先和坦帕灣光芒打外卡戰。

太空人和遊騎兵今天賽後戰績同為90勝72敗，但因太空人在例行賽的對戰紀錄較佳，因此成為分區冠軍並名列美聯第2種子，遊騎兵則是落居美聯第5種子。

響尾蛇此役輸球，讓邁阿密馬林魚即便0比3不敵匹茲堡海盜，仍成為國家聯盟第5種子，響尾蛇則是以第6種子的身分，收下最後一張國聯季後賽入場券。

拜遊騎兵輸球、太空人獲勝所賜，多倫多藍鳥以第6種子之姿，獲得美聯季後賽最後一張門票。

例行賽結束後，季後賽將於3日開打，美聯、國聯前兩種子巴爾的摩金鶯與太空人、亞特蘭大勇士和洛杉磯道奇都免打第一輪的外卡戰。

3戰2勝的外卡戰，美聯將由明尼蘇達雙城對上藍鳥、坦帕灣光芒出戰遊騎兵；國聯則由密爾瓦基釀酒人卯上響尾蛇、費城費城人對決馬林魚。

太空人將爭取在7年內5次打進世界大賽、3度拿下冠軍。自紐約洋基1998年到2000締造3連霸後，就沒有任何一支球隊衛冕世界大賽冠軍。

遊騎兵今天對上水手，只要獲勝就能坐上美聯西區王座，但水手先發投手柯比（George Kirby）投6局，送出7次三振、沒有保送，只被敲出3支零星安打無失分，加上後面3名後援投手也都能力保不失，最終聯手完封遊騎兵。

此役的4局下半，水手攻佔滿壘，坎佐內（Dominic Canzone）揮出內野滾地球出局，但三壘上的隊友回到本壘，搶下兩隊今天唯一得到的1分，這1分決定了比賽的勝負，除讓遊騎兵痛失分區王座，季後賽也得從外卡賽打起。

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