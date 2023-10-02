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MLB／大谷翔平不只美聯全壘打王 還有3大數據領先群雄
大谷翔平效力天使第6個球季，儘管因傷提早休兵，投打數字仍是高水準，季後首次進入自由球員市場，勢必吸引眾多買家；大谷除了44轟奪下美聯全壘打王，成為亞洲第1人，上壘率4成12、長打率6成54、攻擊指數（OPS）1.066也是美聯最強，後兩項更在大聯盟居首。
大谷本季出賽135場，9月4日對運動家隊之戰結束後，接下來25場比賽都未亮相，直到今天例行賽結束，主要打擊數據都在天使排名第1，也是全隊唯一奪下10勝的投手。
值得一提的是，大谷有7個打擊數字是大聯盟前十傑，包括長打率、攻擊指數、上壘率（第2）、全壘打（第4）、三壘打8支（並列第5）、打擊率3成04（第9）、保送91次（第10）。
大聯盟本季只有9名球員打擊率超過3成，馬林魚隊阿拉斯（Luis Arraez）3成54排名第1，繼去年在雙城隊3成16奪下美聯打擊王後，轉戰國聯首秀再稱霸，寫下空前紀錄。
大谷生涯6年首次達到3成，在美聯排名第4，紅襪隊吉田正尚2成89排名第5，也是全隊最高。
大聯盟本季共有59名投手達到10勝，其中有3名日本投手，包括大都會隊千賀大滉大12勝、藍鳥隊菊池雄星11勝、大谷10勝。
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