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MLB／大谷翔平奪美聯全壘打王締新猷 日本舉國歡騰「號外」半小時就發完

中央社／ 東京2日綜合外電報導
大谷翔平以44轟榮登美聯全壘打王，成為日籍和亞洲打者第一人。內閣官房長官恭賀大谷，東京車站的報紙號外僅30分鐘就發完。 路透社
大谷翔平以44轟榮登美聯全壘打王，成為日籍和亞洲打者第一人。內閣官房長官恭賀大谷，東京車站的報紙號外僅30分鐘就發完。 路透社

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使二刀流球星大谷翔平，以44轟榮登美聯全壘打王，成為日籍和亞洲打者第一人。內閣官房長官恭賀大谷，東京車站的報紙號外僅30分鐘就發完。

日本放送協會（NHK）報導，大谷是繼日籍傳奇球星鈴木一朗2004年拿下美聯打擊王後，又一拿下3大打擊頭銜（全壘打、打擊率、打點）之一的日籍選手。

大谷確定登上美聯全壘打王後，日本一間報社在東京車站外，以「大谷全壘打王」、「大聯盟首名日籍全壘打王」為標題發出500份號外，約30分鐘就索取一空。

一名拿到號外的19歲日本大學生說：「真的很恭喜大谷。我是日本火腿鬥士隊球迷，從大谷效力於火腿隊時期開始就一直在幫他加油，希望大谷明年球季能達成打擊率3成、30轟、30盜的成就」。

1名30多歲的上班族表示，大谷例行賽後期因傷無法出賽還能拿下全壘打王，「真的很厲害，看到大谷擊出全壘打時，就感到精神充沛」。

大二學生井上義郎特地戴著紅色帽子到東京車站領取號外，興奮地說：「可以看到歷史性時刻，並出生在這個時代太幸運了」。

東京上班族柳下大輔說：「3、4年前曾到美國看大谷比賽，而大谷能締造紀錄就像是做夢一般，之後希望大谷能奪下賽揚獎」。

大谷故鄉岩手縣也為他的成就歡欣鼓舞，許多民眾紛紛表示「這是全世界的驕傲」、「真的非常厲害」。

大谷出生於岩手縣水澤市（現為奧州市），75歲奧州市民渡邊晃三今早看報紙得知消息後，笑容滿面地說：「毫無疑問，這太了不起了。我們的家鄉出了一位全世界都引以為榮的球員。我相信他絕對能從走出傷病恢復身手」。

就連日本政府也在記者會被問到時祝賀大谷。

日本內閣官房長官松野博一今天說：「大谷擔任投手的同時能成為全壘打王是一項壯舉，對這個好消息相當高興」。

日本火腿鬥士 大聯盟 大谷翔平

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