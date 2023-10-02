MLB／大谷翔平收拾行李說再見 美媒形容將是天使6年最終戰

天使隊今天在洛杉磯主場以7：3擊敗運動家隊，本季73勝89敗收工，在美聯西區排名第4，大谷翔平賽後和隊友擁抱、交換紀念品，收拾行李離開球場，在場採訪的美聯社指出，球場內每個人都知道，這可能是大谷在天使6年的最後一場比賽。

天使一壘手朱力（Brandon Drury）今天4打數3安打、攻下3分打點，雙響砲為球隊打下最後一勝，但大谷的一舉一動仍受矚目，天使外野手莫尼亞克（Mickey Moniak）說：「很想和大谷一直當隊友。」

大谷2018年加盟天使後，從未嘗過季後賽的滋味，天使近6季有5次在美聯西區排名第4，去年升上第3已是最佳表現，單季勝率從未超過5成。

大谷本季因傷缺席27場，出賽135場仍以44轟奪下美聯全壘打王；他動完右手肘手術還不到兩周，昨天、今天都待在休息區為隊友加油打氣，將在世界大賽結束後成為自由球員。

莫尼亞克本季棒次常在大谷後面，非常欣賞這位超級球星，他說：「翔平將為自己和家人做出最好的決定，我們也會尊重，不過還是希望他的生涯都會在天使度過。」

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