MLB／紅襪蝴蝶球大師因腦癌病逝享年57歲 「老爹」發文致哀
紅襪球團今天證實，已退休多年的蝴蝶球名投威克菲德（Tim Wakefield）於美國時間10月1日因腦癌病世，享年57歲。
紅襪隊傳奇球星席林（Curt Schilling）日前爆料威克菲德患有腦癌，沒想到今天就傳出遺憾消息。大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）發聲明致哀：「我們對失去威克菲德非常悲痛，他是那世代最獨特的投手之一，1992年在海盜隊展開生涯，後來效力紅襪17年，留下永恆的印記。他不只是明星投手，還是備受隊友尊敬的球員及2次世界大賽冠軍。2010年他獲得克萊門特獎，以表揚他為新英格蘭社區做出的貢獻。」
紅襪隊主席沃納（Tom Werner）則表示，「成為一名傑出運動員是一回事，成為傑出的人是另一回事，威克菲德兩者兼具。我知道因為有他在，世界變得更好。」紅襪傳奇名將「老爹」歐提茲（David Ortiz）則發文緬懷，「我無法描述你對我代表的意義，我現在心碎了，我無法找到能取代你的人，安息吧我的兄弟。」
威克菲德2012年宣布退休，職業生涯200勝180敗，還有22次救援成功，防禦率為4.41。他在紅襪隊拿下186勝，隊史僅次克萊門斯（Roger Clemens）和塞揚（Cy Young）。
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