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MLB／投打獎項得主來了 大谷奪全壘打王是天使唯一獲獎

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大聯盟投打獎項今天出爐，天使隊「二刀流」大谷翔平毫無意外，以44轟奪下美聯全壘打王，寫下亞洲球員空前紀錄。 美國聯合通訊社
大聯盟投打獎項今天出爐，天使隊「二刀流」大谷翔平毫無意外，以44轟奪下美聯全壘打王，寫下亞洲球員空前紀錄。 美國聯合通訊社

大聯盟例行賽今天落幕，太空人隊以8：1擊敗響尾蛇隊，完成美聯西區3連霸，也是近7年第6座分區冠軍，大聯盟投打獎項也出爐，天使隊「二刀流」大谷翔平毫無意外，以44轟奪下美聯全壘打王，寫下亞洲球員空前紀錄。

本季最後15場例行賽開打前，季後賽12強已經出爐，6個分區只剩美聯西區冠軍未定，太空人今天贏球，加上遊騎兵隊0：1不敵水手隊，造成太空人、遊騎兵戰績都是90勝72敗。

太空人勝出的關鍵是對戰成績，本季對遊騎兵13場比賽9勝4敗，也讓遊騎兵掉到美聯排名第2，必須在後天開打的外卡系列賽（3戰2制）對決光芒隊。

美國聯盟個人獎：

打擊王─ 光芒隊狄亞茲（Yandy Diaz）3成30

全壘打王─天使隊大谷翔平44轟

打點王─太空人隊塔克（Kyle Tucker）112分

安打王─遊騎兵隊塞米恩（Marcus Semien）185支

盜壘王─運動家魯伊茲（Esteury Ruiz）67次

防禦率王─洋基隊柯爾（Gerrit Cole）2.63

勝投王─藍鳥隊巴塞特（Chris Bassitt）、光芒隊艾佛林（Zach Eflin）16勝

三振王─藍鳥隊高斯曼（Kevin Gausman）237次

中繼王─太空人隊內瑞斯（Hector Neris）、金鶯隊卡諾（Yennier Cano）31次

救援王─守護者隊克拉塞（Emmanuel Clase）44次

國家聯盟個人獎：

打擊王─ 馬林魚隊阿拉斯（Luis Arraez）3成54

全壘打王─勇士隊歐森（Matt Olson）54轟

打點王─勇士隊歐森（Matt Olson）139分

安打王─勇士隊亞古納（Ronald Acuna Jr.）217支

盜壘王─勇士隊亞古納（Ronald Acuna Jr.）73次

防禦率王─教士隊史奈爾（Blake Snell）2.25

勝投王─勇士隊史泰德（Spencer Strider）20勝

三振王─勇士隊史泰德（Spencer Strider）281次

中繼王─巨人隊羅傑斯（Tyler Rogers）30次

救援王─海盜隊貝德納（David Bednar）、巨人隊多佛（Camilo Doval）39次

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