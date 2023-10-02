MLB／投打獎項得主來了 大谷奪全壘打王是天使唯一獲獎
大聯盟例行賽今天落幕，太空人隊以8：1擊敗響尾蛇隊，完成美聯西區3連霸，也是近7年第6座分區冠軍，大聯盟投打獎項也出爐，天使隊「二刀流」大谷翔平毫無意外，以44轟奪下美聯全壘打王，寫下亞洲球員空前紀錄。
本季最後15場例行賽開打前，季後賽12強已經出爐，6個分區只剩美聯西區冠軍未定，太空人今天贏球，加上遊騎兵隊0：1不敵水手隊，造成太空人、遊騎兵戰績都是90勝72敗。
太空人勝出的關鍵是對戰成績，本季對遊騎兵13場比賽9勝4敗，也讓遊騎兵掉到美聯排名第2，必須在後天開打的外卡系列賽（3戰2制）對決光芒隊。
美國聯盟個人獎：
打擊王─ 光芒隊狄亞茲（Yandy Diaz）3成30
全壘打王─天使隊大谷翔平44轟
打點王─太空人隊塔克（Kyle Tucker）112分
安打王─遊騎兵隊塞米恩（Marcus Semien）185支
盜壘王─運動家魯伊茲（Esteury Ruiz）67次
防禦率王─洋基隊柯爾（Gerrit Cole）2.63
勝投王─藍鳥隊巴塞特（Chris Bassitt）、光芒隊艾佛林（Zach Eflin）16勝
三振王─藍鳥隊高斯曼（Kevin Gausman）237次
中繼王─太空人隊內瑞斯（Hector Neris）、金鶯隊卡諾（Yennier Cano）31次
救援王─守護者隊克拉塞（Emmanuel Clase）44次
國家聯盟個人獎：
打擊王─ 馬林魚隊阿拉斯（Luis Arraez）3成54
全壘打王─勇士隊歐森（Matt Olson）54轟
打點王─勇士隊歐森（Matt Olson）139分
安打王─勇士隊亞古納（Ronald Acuna Jr.）217支
盜壘王─勇士隊亞古納（Ronald Acuna Jr.）73次
防禦率王─教士隊史奈爾（Blake Snell）2.25
勝投王─勇士隊史泰德（Spencer Strider）20勝
三振王─勇士隊史泰德（Spencer Strider）281次
中繼王─巨人隊羅傑斯（Tyler Rogers）30次
救援王─海盜隊貝德納（David Bednar）、巨人隊多佛（Camilo Doval）39次
▪ 3X3男籃大功臣 林信寬從藍領苦工變選秀狀元
▪ 每日重點賽事預告！ 最新中華隊快報
▪ 一日雙金！9金10銀14銅 看中華隊最新奪牌英雄榜
▪ 零時差鎖定奪牌時刻 中華隊出賽轉播表
▪ 亞運男籃全力一搏 看籃球賽程、戰績跟比分表
▪ 中華棒球隊首戰勝泰國 這裡看棒球賽程、戰績與比分表
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言