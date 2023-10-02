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MLB／44轟！亞洲選手第一人 大谷翔平奪全壘打王真情感言曝

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MLB／亞洲選手史上第一人！ 大谷翔平透露奪全壘打王心情

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
美職天使隊日籍選手大谷翔平6月與7月合計量產24轟，確立全壘打王的地位。歐新社
美職天使隊日籍選手大谷翔平6月與7月合計量產24轟，確立全壘打王的地位。歐新社

美國職棒天使隊日籍選手大谷翔平確定以44支全壘打，奪下美聯全壘打王頭銜，這是大聯盟史上首次有日本選手、亞洲選手得到這個殊榮。

美聯例行賽今天結束，大谷翔平因為右肘韌帶與腹肌受傷，從上個月3日就沒有出賽。但本季出賽135場，6月與7月合計量產24轟，確立全壘打王的地位。領先第二名有5支全壘打。

上一位在大聯盟主要3個打擊獎項獲獎的日本選手是鈴木一朗，這已是19年前的事了。一朗在2004年得到安打王。

大谷今天透過球團發表感言，他說，想到有這麼多偉大的日本選手曾活躍在大聯盟，他非常戒慎恐懼，感到光榮。感謝幫忙達成目標的隊友、教練、球迷。

美國職棒天使隊日籍選手大谷翔平確定以44支全壘打，奪下美聯全壘打王頭銜。歐新社
美國職棒天使隊日籍選手大谷翔平確定以44支全壘打，奪下美聯全壘打王頭銜。歐新社

大聯盟 大谷翔平 天使

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