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MLB／大谷翔平最終戰現身板凳 日本球迷盼他留西岸

中央社／ 加州安那罕1日專電
今年球季結束之後，大谷翔平（中）將成為自由球員。美聯社
今年球季結束之後，大谷翔平（中）將成為自由球員。美聯社

受傷開刀的大谷翔平，沒上場仍吸引球迷目光。今在天使主場，球迷聚在板凳區上方，參與大谷或許是身穿天使球衣的最後一場比賽。

美國職棒大聯盟MLB例行賽尾聲，沒有打進季後賽的洛杉磯天使今天在主場打最後一場，7比3擊敗來訪的奧克蘭運動家，現場2萬6000多名球迷進場，其中不少日本球迷。

大谷翔平9月19日開刀治療手肘，本季提前結束，今天是他手術過後第2次現身球場，坐在板凳席，為場上的天使球員加油打氣。

大谷翔平效力天使6年，今年施展投打俱佳「二刀流」。打擊方面，他44轟拿下美國聯盟全壘打王，是最有價值球員（MVP）大熱門。投手表現，戰績10勝5敗，自責分率3.14，7月27日對底特律老虎，締造生涯首場完封。

今年球季結束之後，29歲的大谷翔平將成為自由球員，任何球隊都可以與他洽談合約。今天這場比賽可能是大谷翔平6年以來，身穿天使隊球衣的最後一場比賽。

賽前，許多球迷把握機會在天使球場大門，與大谷翔平的巨幅看板拍照，因為這幅巨幅看板明年可能因大谷轉隊而消失。日本留學生相地政宏、妻子相地千晶接受中央社記者訪問。

相地政宏表示，希望大谷明年續留在天使，天使今年很多球員受傷，如果這些球員明年保持健康，或許天使可以變成一支強隊，符合大谷翔平想要贏球的目標。

但相地政宏坦言，同在洛杉磯的道奇隊或許是更好的選擇，道奇實力在天使之上。相地千晶表示，就算大谷轉隊，也希望他可以待在西岸，因為很多日本球迷專程飛過來看他比賽。

「謝謝，再見。」天使球迷孟福德（Stuart Mumford）受訪時，特別搬出幾句日文，向大谷翔平這6年對球隊的貢獻表達感謝，他與妻子珍妮佛（Jennifer Mumford）都認為，大谷明年留在天使的希望不大。

孟福德說：「他離開天使，我們都會很難過，但不管他去了哪一隊，我們都還是他的球迷。」

天使球迷最欣賞大谷的敬業與團隊精神，孟福德說：「他有很好的敬業精神，扮演好團隊的一員，儘管天使一直沒辦法打出成績，他還是努力打出這麼漂亮的數據，跟團隊站在一起，這顯示了他的個性，他是一個很棒的人。」

天使 大谷翔平 道奇

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