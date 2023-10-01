快訊

重機「摩托起義」要交通部出來面對 驚動王國材回應了

亞運高球／洪健堯第四輪表現小失常 最終力保男子個人銅牌

花東真缺人 慈濟籲「莫用台北觀點」藥師：招生緩不濟急

MLB／手不能投了還能打 韋恩萊特生涯最終戰用代打告別球迷

聯合新聞網／ 綜合報導
一代名投韋恩萊特告別球場的方式很特殊，在生涯最後一場比賽代打上陣。 路透社
一代名投韋恩萊特告別球場的方式很特殊，在生涯最後一場比賽代打上陣。 路透社

紅雀老將韋恩萊特（Adam Wainwright）在完成200勝里程碑後季末將光榮退休，上周總教練馬莫（Oli Marmol）證實韋恩萊特剩餘賽季將不會再登板，不過出乎球迷們的預料，韋恩萊特在昨天的主場賽事中「二刀流」驚喜登場，以代打身分上場敲出滾地球出局。

韋恩萊特在達標200勝後，原先依照輪值還會有一場先發，不過身上大大小小的傷勢已讓他難以在度登板投球，馬莫此前受訪時提到讓韋恩萊特的投手生涯在200勝當天收尾是「告別球場的最好方式」，但當時仍透露不排除讓韋恩萊特上場打擊，剛好對應他生涯首度站上打擊區就開轟。

在昨天對紅人的比賽中，紅雀在6局下大比分落後下推出韋恩萊特代打貝克（Luken Baker），他上場後引來球迷們的鼓譟歡呼，而韋恩萊特也脫帽向觀眾席致意，第一球敲成界外後，韋恩萊特面對第二顆來球擊成二壘方向的滾地球遭刺殺出局，事實上這顆球打得還真不差，初速高達102英里。

「貝克生涯在大聯盟敲出多少全壘打？」賽後受訪時韋恩萊特開玩笑說道，他生涯一共敲出10發轟，「我常常跟隊上的年輕人這麼說，所以當努特巴爾（Lars Nootbaar）和基茲納（Andrew Knizner）敲出生涯第11轟時，他們總說那是生涯亮點，因為我不能再問相同問題了。」

韋恩萊特表示，賽前在擊球練習時就三度將球擊越大牆，不過從休息室走出來踏上打擊區，再接受球迷們的歡呼，這種感覺就像是做夢一樣，他說：「這可能是我擁有過最有趣的經驗，顯然我希望球隊能贏下這場球賽，但我會很想念打擊的感覺，因為我沒想過能再做一次。」

相關新聞

MLB／遊騎兵相隔7年再闖季後賽 順便送藍鳥季後賽門票

大聯盟例行賽進入最後倒數，季後賽名單有望明朗化，遊騎兵隊今天以6：1擊敗水手隊，自2016年後再次挺進季後賽，這一勝也幫...

MLB／季後賽12席全部出爐 悲情水手9月不振又bye了

大聯盟例行賽倒數第2天，一口氣產生5支晉級球隊，12張季後賽門票也全部確定，遊騎兵、太空人、藍鳥、馬林魚、響尾蛇隊確定出...

MLB／衛冕軍靠韋蘭德拚進季後賽 響尾蛇輸球也開心慶功

太空人衛冕世界大賽冠軍，今天踏出重要的一步，在客場以1：0擊敗響尾蛇隊後，確定晉級季後賽，40歲老將韋蘭德（Justin...

MLB／手不能投了還能打 韋恩萊特生涯最終戰用代打告別球迷

紅雀老將韋恩萊特（Adam Wainwright）在完成200勝里程碑後季末將光榮退休，上周總教練馬莫（Oli Marmol）證實韋恩萊特剩餘賽季將不會再登板，不過出乎球迷們的預料，韋恩萊特在昨天的主

MLB／金鶯喜進季後賽卻傳壞消息 守護神包提斯塔動TJ手術

金鶯隊在前天擊敗紅襪隊後以百勝戰績成功稱霸美聯東區，將以美聯第一種子之姿進入季後賽，繼2014年後再度登頂美聯龍頭，也是43年來首度達成單季百勝，不過奪冠後沒多久就傳來壞消息，火球守護神包提斯塔（Fe

MLB／大谷翔平連3年獲天使MVP 手術後首度公開現身

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使超級球星大谷翔平連續3年獲選天使單季最有價值球員（MVP），今天為領獎現身球場，這是他動完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。