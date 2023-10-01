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MLB／大谷翔平連3年獲天使MVP 手術後首度公開現身

中央社／ 東京1日綜合外電報導
大谷翔平(右二)。 美聯社
大谷翔平(右二)。 美聯社

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使超級球星大谷翔平連續3年獲選天使單季最有價值球員（MVP），今天為領獎現身球場，這是他動完右肘手術後首度公開亮相，引起現場球迷一陣歡呼。

日本放送協會（NHK）報導，大谷9月19日接受右肘韌帶重建手術，今天在時隔約兩週後再度現身天使主場。天使今天公布由選手互選的本季MVP，大谷已連續3年獲此獎項。

為出席頒獎儀式，大谷今天在天使出戰奧克蘭運動家賽前約1小時20分進入球場，當時可以看到他的右手腕包覆像石膏的物體。

MVP頒獎儀式在賽前舉行，大谷身著紅色訓練服登場時，場邊響起熱烈呼聲與掌聲，他面帶笑容接下紀念獎杯。大谷在儀式上包括擊掌等動作全部用左手完成，拍攝完紀念照後也高舉左手邊回應球迷邊進入休息區。

大谷今年也被認為有機會繼2021年後，時隔兩年再度拿下美聯單季MVP。

天使 運動家 大谷翔平

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