MLB／金鶯喜進季後賽卻傳壞消息 守護神包提斯塔動TJ手術

金鶯隊在前天擊敗紅襪隊後以百勝戰績成功稱霸美聯東區，將以美聯第一種子之姿進入季後賽，繼2014年後再度登頂美聯龍頭，也是43年來首度達成單季百勝，不過奪冠後沒多久就傳來壞消息，火球守護神包提斯塔（Felix Bautista）今天確定將動手肘韌帶置換手術，要到後年才有辦法回歸。

包提斯塔在八月底對戰太空人的賽事中因手臂不舒服而提前退場，賽後遭診斷為右肘尺側副韌帶（UCL）撕裂，不過這一個月來制服組始終沒把話說死，不排除包提斯塔在季後賽回歸的可能性，甚至在週二還曾進入牛棚練投25球，但如今仍決定開刀一勞永逸。

金鶯總管艾力亞斯（Mike Elias）受訪時說：「讓包提斯塔在季後賽出賽已經不是可行且成功的選項了，這沒有意義，很明顯以他屆時在季後賽的恢復狀況，不會達到所需的進度，所以這值得我們花費更多時間。」

包提斯塔到了近季末才開刀，以投手動手肘手術的復健期，他將會錯過2024賽季，艾力亞斯表示，休賽季將會針對牛棚補強，但目前專注於接下來的季後賽，全明星後援投手卡諾（Yennier Cano）預計會接手終結者任務，兩名原先的先發弗萊賀提（Jack Flaherty）、威爾斯（Tyler Wells）也都會支援牛棚。

艾莉亞斯表示：「當你擁有球賽中最好且處於巔峰的終結者，情況會有很大不同，你圍繞著他打造你的牛棚，但我們現在已經沒有了，包提斯塔應該會在2025年春訓回歸，以長遠來看是好的，他會度過這個難關，但顯然我們會很想念這傢伙。」

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