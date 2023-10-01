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MLB／心態炸裂？遭皇家暴打8分還冷落投教 洋基左投道歉了

聯合新聞網／ 綜合報導
洛登昨天對戰皇家一個打者都沒抓到就痛失8分。 美聯社
洛登昨天對戰皇家一個打者都沒抓到就痛失8分。 美聯社

洋基季前用6年1.62億美金網羅的明星左投洛登（Carlos Rodon）本季不只飽受傷勢困擾，就連場上表現也荒腔走板，昨天先發對皇家一個打者都抓不到就痛失8分退場，退場時還對總教練及投手教練有情緒反應，賽後受訪時他也坦承自己舉止不妥。

昨天對戰皇家的比賽是洛登表定本季最後一場先發，沒想到他卻繳出加盟洋基以來最慘一役，用了35球面對8名打者全數無法解決，且這8名打者都回來得分，是繼1901年後，再次有投手在抓不到任何出局數的情況下掉8分。

除此之外，洛登在洋基投手教練布雷克（Matt Blake）第一次喊暫停時，刻意背對對方；最後總教練布恩（Aaron Boone）上丘換投，洛登則在下丘時撞了布恩的肩膀，都被外界解讀為情緒化的動作，賽後洛登與布恩進行了長時間的閉門會晤，他受訪時也為此向教練群道歉。

洛登表示，對自己對該場表現感到沮喪，當布雷克嘗試想幫自己時，自己卻用轉身來面對，當時心態就已經不對了，「我期待今年結束，這是一個我寧願忘記的賽季，我想在休賽季為自己騰出一點時間遠離棒球，當時機成熟時，幾周後我會重回訓練，真正專注於在投手丘上的目標。」

洋基主帥布恩則提到，如果洛登的違規行為發生在賽季初期，可能會受到紀律處分，但他相信洛登沒有惡意，他說：「洛登度過了非常艱難的一年，聽著，他在球場上的行為是不可接受的，我們希望確保妥善解決這一問題，在談過後我們感覺處在好的位置。」

洛登本季因傷僅先發14場，繳出3勝8敗，防禦率6.85的成績。

美金

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