MLB／心態炸裂？遭皇家暴打8分還冷落投教 洋基左投道歉了

洋基季前用6年1.62億美金網羅的明星左投洛登(Carlos Rodon)本季不只飽受傷勢困擾,就連場上表現也荒腔走板,昨天先發對皇家一個打者都抓不到就痛失8分退場,退場時還對總教練及投手教練有情緒反應,賽後受訪時他也坦承自己舉止不妥。

昨天對戰皇家的比賽是洛登表定本季最後一場先發,沒想到他卻繳出加盟洋基以來最慘一役,用了35球面對8名打者全數無法解決,且這8名打者都回來得分,是繼1901年後,再次有投手在抓不到任何出局數的情況下掉8分。

除此之外,洛登在洋基投手教練布雷克(Matt Blake)第一次喊暫停時,刻意背對對方;最後總教練布恩(Aaron Boone)上丘換投,洛登則在下丘時撞了布恩的肩膀,都被外界解讀為情緒化的動作,賽後洛登與布恩進行了長時間的閉門會晤,他受訪時也為此向教練群道歉。

洛登表示,對自己對該場表現感到沮喪,當布雷克嘗試想幫自己時,自己卻用轉身來面對,當時心態就已經不對了,「我期待今年結束,這是一個我寧願忘記的賽季,我想在休賽季為自己騰出一點時間遠離棒球,當時機成熟時,幾周後我會重回訓練,真正專注於在投手丘上的目標。」

洋基主帥布恩則提到,如果洛登的違規行為發生在賽季初期,可能會受到紀律處分,但他相信洛登沒有惡意,他說:「洛登度過了非常艱難的一年,聽著,他在球場上的行為是不可接受的,我們希望確保妥善解決這一問題,在談過後我們感覺處在好的位置。」

洛登本季因傷僅先發14場,繳出3勝8敗,防禦率6.85的成績。

