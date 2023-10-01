MLB／勇士史泰德最後登板奪20勝 281K破隊史也奪三振王

勇士隊王牌投手史泰德（Spencer Strider），今天在亞特蘭大主場登板先發，對國民隊投5局失3分，終場以5：3獲勝，成為大聯盟唯一達到20勝的投手。

史泰德開賽狀況不穩，首局面對前5棒就被揮出4支安打、包括兩支二壘打，還被盜壘1次，一口氣失3分，但他從第2局開始回穩，投到5局結束未再失分。

勇士3局下追回1分，5局下攻下4分逆轉戰局，最大關鍵是歐蘇納（Marcell Ozuna）轟出3分砲，本季第38轟成為致勝一擊。

勇士305轟在大聯盟遙遙領先，想要超前雙城隊2019年締造的307轟紀錄，明天例行賽最後一戰必須追加3轟。

史泰德今天用94球完成5局任務，被揮出6支安打、保送3次，投出7次三振，從9月14日起4連勝，本季戰績20勝5敗、防禦率3.86收工，奪三振281次也在大聯盟排名第1，確定奪下雙冠王。

史泰德前年10月2日升上大聯盟，生涯前兩季合計12勝，今年出賽32場投出20勝，奪三振次數也超越1996年史摩茲（John Smoltz）276K紀錄，寫下隊史單季新高。

另外，史泰德近兩季飆出483次三振，也超越洋基隊柯爾（Gerrit Cole）的279K，成為大聯盟從去年開季以來，投出最多次三振的球員。

勇士開路先鋒亞古納（Ronald Acuna Jr.）今天3打數2安打、被保送兩次，3局下盜壘成功，本季73盜超越1991年尼克森（Otis Nixon）72盜紀錄，寫下隊史從1900年至今單季新高。

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