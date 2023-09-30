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MLB／大谷翔平球衣銷售榜逆轉衝第一 日本球員第一人
大聯盟公布本季球衣銷售排行榜，天使隊二刀流球星大谷翔平勇奪第一，是生涯排名最高的一年，也成為日籍球員史上第一人。
大谷翔平在2018年首次挑戰美國職棒，最終拿下新人王，當時球衣銷售榜排名第8，接著2021年拿下全票MVP則則排在第9，生涯前5年兩次進入前十名。
今年7月球衣銷售榜期中發表時，大谷翔平還輸給勇士強打亞古納（Ronald Acuna Jr.），排名第2，但最終逆轉站上第一，大谷翔平本季雖然因傷提前關機，但10勝、44轟的球季，仍讓他有望奪得美聯MVP。
大聯盟球衣銷售榜前10名如下：
1.大谷翔平／天使
2.亞古納（Ronald Acuna Jr.）／勇士
3.賈吉（Aaron Judge）／洋基
4.塔提斯（Fernando Tatis Jr.）／教士
5.貝茲（Mookie Betts）／道奇
6.亞土維（Jose Altuve）／太空人
7.「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）／水手
8.歐森（Matt Olson）／勇士
9.布萊格曼（Alex Bregman）／太空人
10.楚奧特（Mike Trout）／天使
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