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MLB／大谷翔平本季球衣銷售第一 人氣紅不讓

中央社／ 洛杉磯29日綜合外電報導
天使球星大谷翔平。（美聯社） 美國聯合通訊社
天使球星大谷翔平。（美聯社） 美國聯合通訊社

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使球星大谷翔平本季球衣銷售最旺，為日籍選手首次銷售排名第一。

體育專業頻道ESPN報導，MLB和美國職棒大聯盟球員工會（MLB Players Association）今天公布前20名名單，排名是根據MLBShop.com上自開幕戰以來的耐吉（Nike）球衣銷售紀錄。

洛杉磯天使「二刀流」球星大谷翔平的球衣銷售擊敗亞特蘭大勇士阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）、紐約洋基賈吉（Aaron Judge）、聖地牙哥教士塔提斯（Fernando Tatis Jr.）和洛杉磯道奇貝茲（MookieBetts）等選手。

休士頓太空人阿圖維（Jose Altuve）、西雅圖水手羅德里格斯（Julio Rodriguez）、亞特蘭大勇士歐森（Matt Olson）、休士頓太空人布里格曼（AlexBregman），以及洛杉磯天使楚勞特（Mike Trout）躋身前10名，其中楚勞特自2012年新人球季以來年年都在前10之列。

大谷翔平此前曾兩次進入前10名，分別是在2018年和2021年。

大谷翔平以0.304打擊率、44轟、95分打點、8支三壘安打和20次盜壘，成為最可能獲得美聯MVP榮譽的球員。此外，這位右投投手在23場比賽中取得10勝5負戰績，防禦率3.14。

大谷翔平 MLB

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