MLB／教士本季延長賽首次贏球 季後賽邊緣持續掙扎

教士和巨人隊今天進行系列賽最終戰，雙方戰到延長，教士以5：2贏球，總算終止本季延長賽0勝12敗難堪紀錄，同時小熊隊輸球，教士淘汰指數維持M1，保有一絲希望。

教士今天推出蝴蝶球投手沃德隆（Matt Waldron）先發，他主投6局失2分。7局上巨人米納亞（Sean Manaea）用96球仍續投，結果教士首名打者古柏（Garrett Cooper）開轟追平比分。

Garrett Cooper ties it as the Padres look to avoid elimination! pic.twitter.com/4ADTvEHSIe — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2023年9月28日

雙方2：2平手進入延長賽，教士波賈茲（Xander Bogaerts）敲出高飛犧牲打進帳1分。兩出局後靠失誤和敬遠保送攻占一、二壘，馬恰多（Manny Machado）纏鬥9球敲出2分打點安打，幫助教士以5：2領先，10局下考斯葛洛夫（Tom Cosgrove）連續解決3人，關門成功。

教士沒打破1969年博覽會隊單季最慘延長賽戰績（0勝12敗），目前戰績79勝80敗，距離小熊和馬林魚隊還有3.5場勝差，剩下3場面對洛磯隊都不能輸。敲出追平轟的古柏受訪時說，「接下來4天我們需要一些幫助，希望奇蹟到來。」

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