MLB／太空人牛棚三振後叫囂 水手J-Rod不爽引爆板凳清空

美聯西區三雄季後賽門票競爭激烈，今天太空人和水手之戰爆發清板凳衝突，6局下太空人投手內瑞斯（Hector Neris）三振「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez），接著突然朝J-Rod方向走去並叫囂，雙方球員全部衝進場，所幸沒發生肢體衝突。

兩隊今天賽前只有半場勝差，水手1局下靠克勞佛（J.P. Crawford）陽春砲先馳得點，不過4局上太空人重砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）先開轟追平比分，同一局杜邦（Mauricio Dubon）再補上1發三分砲，水手4局下靠安打串聯追回2分，前4局打完太空人以4：3領先。

6局下內瑞斯一登板就連飆2K，投出保送後面對J-Rod，連投3顆指叉球飆出三振。他隨後興奮地朝J-Rod，嘴裡還念念有詞。還好隊友及時把他拉開，J-Rod回頭想找他算帳也被裁判阻止，雙方都衝進場沒有發生太多肢體衝突。

Hector Neris goes straight at Julio Rodríguez to chirp him after striking him out and the benches clear pic.twitter.com/yQDwhCcUDc — Jomboy Media (@JomboyMedia) 2023年9月28日

這場衝突結束後，太空人在7局上靠著外野手失誤和安打串聯，攻下3分大局重挫水手士氣，終場以8：3獲勝。美聯西區龍頭遊騎兵今天擊敗天使，戰績89勝69敗，領先太空人2.5場，水手4場。遊騎兵和水手明天要展開4連戰，太空人後天和響尾蛇進行3連戰。

太空人與水手宛如成為新世仇，去年6月內瑞斯投出觸身球爆發板凳清空，季後賽兩隊正好狹路相逢，由太空人勝出。今年兩隊比賽仍充滿火藥味，5月7日、8月19日及今天都出現衝突。

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