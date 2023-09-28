快訊

張詠華「爬山昏倒猝逝」享年51歲 友曝他生前「1舉動」：是想好好道別

農業部提告「綠雞蛋」發文者！不到8小時遭逮…他否認造假仍被送法辦

華為與茅台爆火的「隔空探戈」 誰才是象徵中國未來？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／亞古納「40轟70盜」達陣！勇士逆轉小熊鎖定國聯第1

聯合新聞網／ 綜合報導
亞古納成為史上首位「40轟、70盜」球員，高舉壘包慶賀。 美聯社
亞古納成為史上首位「40轟、70盜」球員，高舉壘包慶賀。 美聯社

聯盟戰績最佳的勇士隊今天在主場迎戰小熊隊，強打亞古納（Ronald Acuna Jr.）在10局下打回追平分，還上演單場第2次盜壘成功，成為史上首位「40轟、70盜」球員，幫助勇士終場以6：5力克小熊。

亞古納賽前累積41轟68盜，8局下他敲安並盜上二壘。10局下勇士落後1分，二壘有人時亞古納敲出右外野安打追平比分，隨後他又盜上二壘，達成單季第70盜，他也把壘包拔起來慶祝。下一棒奧比斯（Ozzie Albies）沒讓他在壘包停太久，直接掃出再見安打贏下比賽。

勇士贏球後戰績102勝56敗，道奇97勝60敗，因此鎖定國聯龍頭，將享有國聯季後賽所有主場優勢。小熊輸球後82勝76敗，與馬林魚並列國聯外卡第3，若2隊戰績相同，對戰成績較差的小熊將被淘汰。

亞古納上演本季第70盜，成為史上首位「40轟、70盜」球員。 美聯社
亞古納上演本季第70盜，成為史上首位「40轟、70盜」球員。 美聯社

亞古納先前就成為大聯盟史上第5位單季「40轟、40盜」選手，這5人當中盜壘次數最多的是1998年「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）46盜。另外，勇士重砲歐蘇納（Marcell Ozuna）開轟，團隊本季累積303轟，差4轟就能追平2019年雙城隊締造的歷史紀錄。

勇士 小熊 亞古納

相關新聞

MLB／塞揚超穩！柯爾完封勝收工 洋基確定逃過「失敗球季」

洋基隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole）今天主宰戰場，對藍鳥隊獨撐9局，只被揮出兩支安打，演出無四死球完封勝，幫助洋...

MLB／亞古納「40轟70盜」達陣！勇士逆轉小熊鎖定國聯第1

聯盟戰績最佳的勇士隊今天在主場迎戰小熊隊，強打亞古納（Ronald Acuna Jr.）在10局下打回追平分，還上演單場第2次盜壘成功，成為史上首位「40轟、70盜」球員，幫助勇士終場以6：5力克小熊

MLB／卡布雷拉曾在大雪中開轟 隊友史庫柏：到底怎麼看到球？

老虎隊本季倒數第5戰，40歲老將卡布雷拉（Miguel Cabrera）2局下轟出中右外方向全壘打，本季第4轟攻下全場第...

MLB／大谷翔平當「3割男」 受惠限制布陣？ 天使教頭不認同

天使隊「二刀流」大谷翔平的球季提前結束，本季打擊率3成04作收，暌違13年再次出現日籍球員成為「3割男」，外界認為受惠今...

MLB／千賀滉大新人年200K日投第4人 1數據並肩野茂英雄

大都會隊投手千賀滉大本季最後一次登板，先發5局失2分投出8次三振，旅美第一年就達成單季200K的紀錄，日本投手史上第4人...

MLB／張育成回台當「奶爸」 明年不排斥亞洲職棒

旅美好手張育成結束賽季，昨天返抵台灣，桃園機場數十名球迷到場接機，他也親切一一合照，對於明年新球季，持續以美國職棒大聯盟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦