MLB／亞古納「40轟70盜」達陣！勇士逆轉小熊鎖定國聯第1

聯盟戰績最佳的勇士隊今天在主場迎戰小熊隊，強打亞古納（Ronald Acuna Jr.）在10局下打回追平分，還上演單場第2次盜壘成功，成為史上首位「40轟、70盜」球員，幫助勇士終場以6：5力克小熊。

亞古納賽前累積41轟68盜，8局下他敲安並盜上二壘。10局下勇士落後1分，二壘有人時亞古納敲出右外野安打追平比分，隨後他又盜上二壘，達成單季第70盜，他也把壘包拔起來慶祝。下一棒奧比斯（Ozzie Albies）沒讓他在壘包停太久，直接掃出再見安打贏下比賽。

¡MOMENTO HISTÓRICO!



Guarden esa base para @ronaldacunajr24. pic.twitter.com/rhHrFFHfWl — LasMayores (@LasMayores) 2023年9月28日

勇士贏球後戰績102勝56敗，道奇97勝60敗，因此鎖定國聯龍頭，將享有國聯季後賽所有主場優勢。小熊輸球後82勝76敗，與馬林魚並列國聯外卡第3，若2隊戰績相同，對戰成績較差的小熊將被淘汰。

亞古納上演本季第70盜，成為史上首位「40轟、70盜」球員。 美聯社

亞古納先前就成為大聯盟史上第5位單季「40轟、40盜」選手，這5人當中盜壘次數最多的是1998年「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）46盜。另外，勇士重砲歐蘇納（Marcell Ozuna）開轟，團隊本季累積303轟，差4轟就能追平2019年雙城隊締造的歷史紀錄。

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