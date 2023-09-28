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MLB／大谷翔平當「3割男」 受惠限制布陣？ 天使教頭不認同

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷本季打擊率3成04作收，暌違13年再次出現日籍球員成為「3割男」。 美聯社
大谷本季打擊率3成04作收，暌違13年再次出現日籍球員成為「3割男」。 美聯社

天使隊「二刀流」大谷翔平的球季提前結束，本季打擊率3成04作收，暌違13年再次出現日籍球員成為「3割男」，外界認為受惠今年大聯盟限制布陣，但天使教頭不這麼想「是他將自己的才能發揮到極限」。

大谷翔平因為右腹斜肌發炎加上右手肘韌帶受傷，決定不硬打完整季，提前休息接受治療，今年球季仍然繳出3成04打擊率、44轟、95分打點的好成績。

大聯盟今年新規範，4名內野手必須踏在內野範圍，且以二壘壘包為界，左右兩側須各有2名內野手，限制極端的移防布陣，大谷翔平今年是否因此能夠打出3成打擊率？天使總教練尼文（Phil Nevin）說：「大聯盟全部的左打者都有受惠。」

尼文進一步解釋，大谷翔平是能夠針對不同狀況應變的選手，「不管有沒有移防布陣，他都能夠在打席中作出調整，這個人奉獻自己的全部精力，要將才能發揮到極限。」

大谷成為日籍球員自2010年的鈴木一朗之後，再次有人打出3成打擊率的球季，過去也僅一朗及松井秀喜曾辦到，尼文表示：「他是我看過最勤奮的工作狂，不僅是在場上，他也很細心照料自己的身體、鑽研對方投手，我從未見過如此努力發揮自己才能的人。」

大谷翔平也有機會成為大聯盟史上第一位日籍全壘打王，即使受傷缺席，44轟仍是美聯第一，然而後有追兵。

「法官」賈吉（Aaron Judge）近4戰5轟、累積37轟，而洋基隊剩下4場比賽；遊騎兵隊賈西亞（Adolis Garcia）則是近4戰3轟，38轟排在美聯第2，追擊機會同樣剩4場。

大谷翔平 大聯盟 天使

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