MLB／明年球季 張育成不排斥亞洲職棒

旅美好手張育成結束賽季，昨天返抵台灣，桃園機場數十名球迷到場接機，他也親切一一合照，對於明年新球季，持續以美國職棒大聯盟為目標，也不排斥「各個大聯盟」，包含中職在內的亞洲職棒都是考慮範圍。

效力紅襪隊的張育成本季在大聯盟出賽39場，敲出6轟、18分打點，打擊率1成62，表現正要提升時遇到左手鉤狀骨骨折開刀，復出後又遇到主力歸隊，被下放小聯盟後，更因守備時與對手衝撞導致腦震盪，球隊保險起見讓他提前關機。

回顧今年球季，張育成表示：「沒有這麼順，人生第一次這麼大的傷，滿辛苦的，也希望可以建立自己更多信心，迎接接下來賽季。」

張育成與紅襪1年合約將到期，下一步要去哪？他表示，自己對於重返大聯盟仍有強烈企圖心，但也不排斥加入亞洲的職棒聯盟，包含台灣在內，詳細就交由經紀人去處理，「看大家誠意在哪裡。」

至於腦震盪已經百分百痊癒，張育成說，受傷後有3周的時間完全休息，回來台灣後，預計10月底開始為明年做準備，開始體能、技術等訓練。

旅美以來首次能回台灣過中秋節，張育成對烤肉躍躍欲試，也準備第一次見「網友」，期待看到賽季中出生的女兒，要接棒「當超級奶爸」分攤太太辛勞，12月23日還有慈善拍賣會要舉行，行程表滿滿。

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