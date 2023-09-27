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MLB／球迷脫序無下限 竟直接將球丟進場K中水手投手

聯合新聞網／ 綜合報導
水手柯比展現未來王牌氣勢，幫助水手捍衛主場。 法新社
水手柯比展現未來王牌氣勢，幫助水手捍衛主場。 法新社

水手今天靠著年輕先發柯比（George Kirby）6局無失分好投技壓太空人打線，以6：2收下勝利，系列賽在主場成功扳回一城，不過這場比賽中卻發生一個小插曲，那就是柯比竟然被場外球迷丟的球打中。

這顆天外來球發生在6局上半兩出局，柯比一顆96英里的速球被塔克（Kyle Tucker）打成界外，接到捕手的回傳球後，柯比摸了幾下示意主審要換球，沒想到此時有球迷直接將球從觀眾席丟到場內，不偏不倚砸中柯比。

柯比的反應明顯被嚇到，觀眾席也傳來響亮的噓聲，水手隊官方人員隨後將丟球的青少年球迷和隨行的眾人給請出球場，目前仍不知道他丟球理由為何。

但柯比的表現並沒有被這個意外影響，雖然該打席被塔克敲安，但後續順利解決阿布瑞尤（Jose Abreu）完成6局投球，這場比賽他只用了84球，被敲5安沒有失分，摘下本季第12勝。

柯比說：「太空人打者不喜歡內角球，所以我就一直往內角塞，並且加上滑球做搭配，很高興這兩種球路今天執行得很不錯。」

水手與太空人系列賽扳平後，雙方再度回到0.5場勝差，水手明天有機會與太空人互換排名。

太空人

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