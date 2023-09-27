MLB／洋基扮稱職「水鬼」菜鳥威爾斯兩分砲助隊完封藍鳥
洋基隊本季已確定無緣季後賽，但面對同區的藍鳥隊仍當起稱職「水鬼」，24歲菜鳥捕手威爾斯（Austin Wells）9局上轟出兩分砲，終場以2：0完封勝。
洋基今天作客藍鳥主場展開3連戰，「法官」賈吉（Aaron Judge）和主戰游擊手沃爾普（Anthony Volpe）都休息。洋基先發金恩（Michael King）上周面對藍鳥主投7局狂飆13K只失1分，最後問天吞敗；今天主投6局投出5次保送但神奇的沒失分，此戰無關勝敗。
藍鳥王牌投手高斯曼（Kevin Gausman）則是延續近期好表現，主投7局送出5K無失分。兩隊0：0進入9局上，藍鳥推出守護神羅瑪諾（Jordan Romano），不料洋基先靠托雷斯（Gleyber Torres）安打上壘，威爾斯再扛反方向兩分砲，9局下洋基終結者霍梅斯（Clay Holmes）順利關門。
藍鳥輸球後戰績87勝70敗暫居美聯外卡第2，領先第3的太空人隊1.5場勝差、第4的水手隊2場勝差。高斯曼賽後受訪時說，「我去過很多球隊，賽季最後1個月毫無意義。賽季尾聲還有懸念很有趣，能在這種壓力下掌控自身命運，就是身為球員渴望的。」
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