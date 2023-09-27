MLB／索托雙響寫單季全壘打新高 教士宰巨人尚有一線生機

淘汰指數剩下M1的教士隊今天作客巨人隊，面臨只要輸球就會失去季後賽資格的淘汰邊緣，主砲索托（Juan Soto）單場雙響，本季累計35發全壘打刷新個人紀錄，先發投手盧戈（Seth Lugo）投8.2局無失分同樣表現精彩，最後教士以4：0成功續命。

索托在第一個打席就敲出中外野的全壘打，替球隊先馳得點；在第7局又補上一發兩分砲助球隊拿到保險分，這是他本季第34、35轟，創下職業生涯新高，原先紀錄是2019年的34轟，索托在25歲前累計17場單場多轟的比賽，在大聯盟歷史並列第3多。

本季索托起步相當緩慢，但在克服手指傷勢後表現漸入佳境，目前攻擊指數高達.934，在國聯排名第5，128次保送則領先全聯盟，他說：「這就像是坐雲霄飛車，我的起步很慢但逐漸加溫，時而緩下步伐、時而手感火燙，這就是棒球，你必須每天都努力付出。」

除此之外，索托目前正邁向生涯第一個全勤賽季，對於明年底即將成為自由球員的他來說，健康的身體是爭取歷史級大約的最佳本錢，「這意味著我在保持身體健康方面做得很好，我覺得我一直在做正確的事、待在正確的位置，我可以將球打到球場任何角落。」

索托的好表現讓教士仍尚未遭淘汰，但季後賽對於命懸一線的他們而言，恐怕也只剩下機率上的可能，因為教士剩下的比賽必須全勝，而其餘季後賽競爭者則要「同時」拿不超過1勝，才有可能進季後賽，只能說命運不是教士自身能決定的。

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